¿Cuándo le comunicó el nombramiento como número 3 del PP andaluz Juanma Moreno?

Tuvimos una conversación la semana pasada, me contó que se había creado un cargo nuevo para reforzar la estructura del partido a nivel regional, --resentida lógicamente porque muchos valores internos ocupan ahora puestos de relevancia en la Junta de Andalucía--, y para afrontar los retos electorales a medio y largo plazo.

¿Se lo pensó o esas cosas no se piensan?

Se piensan. Además destaco la calidad humana del presidente, que me lo puso difícil diciéndome que sería un puesto muy exigente, que Andalucía es muy grande, que habría que hacer un trabajo muy potente y que lógicamente lo tendría que consultar con mi familia para tomar una decisión responsable. Lo hablé con la familia y decidimos que era una oportunidad y una aventura bonita.

¿Qué cree que ha visto el presidente en usted?

Pues no lo sé, supongo que el espejo de lo que hemos hecho en equipo en la Delegación de Gobierno de la Junta en Córdoba. Habría que preguntárselo a él, pero es verdad que hemos hecho de la Delegación de Gobierno una cosa distinta a lo que había: un organismo abierto, donde de manera transversal hemos entrado en los problemas de todas las áreas. Hemos querido ser útiles, y creo que al presidente le interesan los perfiles de las personas que aporten, sean útiles, tengan un tono conciliador y no generen problemas.

¿En qué consistirá su misión como coordinador general del PP?

La figura del coordinador es muy transversal. Las grandes líneas de trabajo del partido pasarán por ahí. Habrá que apoyar a la secretaria general, que también tiene un papel muy importante en el trabajo diario de la sede regional. La cuestión es que Andalucía es muy grande y lo que nos toca a partir de ahora son elecciones autonómicas, que hay que prepararlas muy bien porque nos presentamos como un partido de gobierno y con la voluntad de seguir en el gobierno y con un candidato que para mi es el mejor presidente de la historia de la Junta. Para relanzar su figura y al PP como un partido de gobierno hace falta reforzar los equipos regionales.

En este congreso, el PP ha engrasado su maquinaria electoral, y el presidente convocará con total libertad, ha quedado claro, las elecciones. ¿Cuándo cree que serán?

Pues no lo sé. El presidente decide esto unilateralmente y ha repetido por activa y por pasiva que su voluntad es acabar la legislatura. Ahora bien, que la legislatura se hace inservible porque no solo nos encontramos el miércoles con la irresponsabilidad de los grupos de no aprobar los presupuestos y de bloquear el desarrollo legislativo, lógicamente se verá abocado a convocarlas. Entonces verá cuál será el mejor momento, pero siempre pensando en el interés de Andalucía. Aquí en ningún momento se baraja el interés del PP ni de su presidente, se baraja el interés de Andalucía. Si atendemos a las encuestas, en principio, cuanto antes, mejor, pero lo que quiere Juanma Moreno es que se aprueben los presupuestos, para lo que se va a seguir trabajando hasta el último minuto, y en el caso de que no se aprueben, hacer todo lo posible para generar estabilidad y hacerlo tras el periodo más complejo que hemos tenido en la historia reciente, con una pandemia. Creemos que Andalucía necesita estabilidad porque eso nos va a ayudar a seguir cambiándola, con el presupuesto más social, que más destina a Salud, Educación y Dependencia. Eso es lo que Andalucía necesita para 2022, no unas elecciones.

¿Por eso no era «estúpido» aprobar unos presupuestos en año electoral?

Claro, es importante comunicar bien la importancia de tener un presupuesto. Nosotros tenemos grandes inversiones pendientes en la provincia de Córdoba y en toda Andalucía que dependen de que se apruebe el presupuesto . Tenemos los fondos Next Generation, que una parte es cofinanciada por la comunidad autónoma. Si no tenemos presupuestos para cofinanciar esos proyectos, también estaremos perdiendo oportunidades. En Portugal, por ejemplo, si no se aprueban los presupuestos, por ley se van a elecciones. No podemos decir: si no se aprueban, no pasa nada; pasa, porque dejan de pasar muchas cosas que los andaluces necesitan.

El cambio ha llegado a Andalucía, pero el reto ahora es mucho más ambicioso: convertir al PP en el nuevo partido hegemónico en la comunidad.

Yo creo que el PP ya es el partido hegemónico de Andalucía y no porque hayamos celebrado un congreso con una frase, sino porque realmente la percepción social que se tiene del PP es que es un partido que hace las cosas pensando en los andaluces, no en sus siglas, ni en sus mayores, como pasa en otros partidos, que en función de lo que les definen arriba orientan sus políticas en Andalucía. A nadie se le escapa que al PP lo que más le puede interesar es ir a elecciones pronto, porque las encuestas nos dan datos muy positivos, pero el presidente no piensa en su futuro sino en los andaluces.

Los ‘mayores’ del PP han venido al congreso a darse recaditos, de Ayuso a Génova y de Génova a Ayuso.

Los compañeros de Madrid han venido a apoyar al presidente y a un gran partido, que es el PP de Andalucía, una gestión y una forma de trabajar reconocida no solo por Isabel Díaz Ayuso o el presidente Pablo Casado. Han pasado dirigentes de toda España gobiernen o no, y en el PP todos coinciden en señalar que el modelo de éxito es el que encabeza Juanma Moreno.

¿Qué le han dicho sus compañeros de Córdoba. ¿Se han sorprendido?

Lo que han mostrado es una felicidad inmensa, me han dicho que están a disposición del regional. Estoy muy contento, no he tenido nada más que muestras de afecto y apoyo.

¿Y hubo fiesta?

Lo celebramos muy moderadamente.

¿Por qué sois un partido moderado?

Claro, algunos lo llevamos a todos los extremos.