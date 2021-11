La suerte está en el que la recibe y en el que la reparte. En Córdoba, y en todo el país, son muchas las personas que se dedican a lo segundo. Se levantan cada día con la ilusión de repartir. En EL 2021, Loterías y Apuestas del Estado ha repartido más de 37 premios de más de 6.000 euros en Córdoba y provincia, sin contar el sorteo extraordinario de El Niño. Los sorteos de los jueves y los sábados son los que más se han dado, con premios de hasta 150.000 euros. El mayor fue vendido en Montilla con un boleto del sábado 7 de agosto. Las apuestas deportivas, la Bonoloto, La Primitiva o Euromillones también tienen bastante éxito. De hecho, el mayor premio ganado durante este año ha sido en Apuestas Deportivas. El afortunado apostó en Loterías Almogávares, en la capital, y se llevó un premio que supera los 900.000 euros.

A este le sigue uno de Bonoloto, de más de 300.000 euros vendido en la administración El Membrillo Dorado, en Puente Genil, y otros dos de unos 200.000 euros del mismo sorteo, vendidos en la administración número 22 de Córdoba y en la de Santa Rosa. La Bonoloto ha repartido 3 premios más en toda la provincia, siendo el más pequeño de 44.000 euros. Todos ellos con fechas diferentes.

La Primitiva, por su parte, ha repartido un total de dos premios en lo que va de año, uno de 50.898 euros en Moriles y otro de 43.654 en Villanueva de Córdoba. Además de los ya mencionados, el Joker regaló 10.000 euros a principios de año en Palma del Río.

Aunque la Lotería es fruto del azar, hay muchos que no paran de probar suerte y tienen como tradición comprar boletos todas las semanas y con cierta periodicidad. Incluso hay familias, grupos de amigos o peñas que ponen un bote para jugar distintos sorteos y de vez en cuando se llevan a una alegría, aunque sea con premios menos significativos. Loterías reparte cada año ilusión y forma parte de miles de proyectos que sin ellos no serían posibles. Hasta la fecha, el mayor premio que ha repartido la Delegación de Córdoba fue de 58,28 millones de euros en Euromillones en el año 2008. El décimo se vendió en Villafranca de Córdoba.

El histórico

En el balance, este año está dentro de la media, aunque el año pasado se repartieron premios más generosos, con más de 48 cifras relevantes. Dos de ellas superaron el millón de euros y fueron gracias a los sorteos de Bonoloto y Euromillones, ambos vendidos durante el mes de octubre en la capital. Los que más premios repartieron fueron también los sorteo de jueves y sábado. Durante años anteriores, se ha ido repitiendo el mismo patrón. Los premios más importantes que han tocado desde el año 2014 han sido 10. Ese año la administración número dos de Cabra repartió más de 1,5 millones con Apuestas Deportivas; en 2015, el estanco El Rescatado de Córdoba, 1,8 millones en La Primitiva; en 2016, 1,58 millones en Pozoblanco gracias, también, a La Primitiva; en 2017 uno en Córdoba de 2,8 millones en Bonoloto y otro del mismo sorteo en Palma del Río de 1,3 millones; en 2018 fu cuando más de regalo, con cuatro grandes premios, el mayor de 18,8 millones y el menor de 1,5 millones.

Un dato curioso es que gran parte de los afortunados no se atreven a desvelar su identidad, algo que es inusual cuando se trata del Sorteo de Navidad, donde impera la alegría. La vendedora de Loterías Almogávares repartió hace pocas semanas el mayor premio entregado desde que comenzó el año, «sin duda, algo que llena siempre de alegría y que además nos ayuda en el negocio», añade Toñi López, la dueña de esta administración. Según cuenta hay clientes que juegan cada día y que no pierden la ilusión, ahora más que nunca que acerca la mejor fecha para los loteros. «Ya estamos calentando motores aunque no se notan tantas ventas como otros años», dice López.