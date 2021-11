Queda un mes para el inicio oficial de la Navidad, pero tras casi dos años de pandemia del coronavirus y de que las navidades del 2020 fueran atípicas por las restricciones sanitarias existentes en esos momentos, la Navidad del 2021 e incluso las semanas anteriores se prevén cargadas de encuentros y comidas. ¿En qué puede afectar este ambiente tan festivo a la situación actual del covid y a las próximas vacaciones?

Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía y jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, señala que, partiendo de que en estos momentos Córdoba tiene una tasa de riesgo medio-alto de contagio, para evitar que siga creciendo la incidencia la población debe mantener las medidas para frenar la transmisión del virus, como son el uso de la mascarilla, higiene de manos, ventilación de espacios, distancia de seguridad y limpieza de superficies.

«Junto a las medidas preventivas, es fundamental estar vacunado frente al covid pues, aunque la vacuna no exime del contagio, sí contribuye a que en caso de infección la enfermedad sea menos grave. Con la administración de la tercera dosis a pacientes oncológicos o con inmunodeficiencias, a los mayores de 70 años y a partir de la semana próxima al personal sanitario, sociosanitario y a la franja de 60 a 69 años, se va a contribuir a seguir manteniendo la inmunidad y protegiendo a la población de más riesgo», expone esta experta. Además, «es más seguro celebrar los eventos prenavideños o navideños en lugares bien ventilados, reuniendo a pocas personas, con una cifra baja de comensales por mesa, ya que permanecer mucho tiempo en un local cerrado, sin mascarilla mientras se come o bebe y sin distancia posibilita mayor riesgo de contagio», añade.

La situación actual

Salcedo recalca que las vacunas administradas en España protegen frente a todas las variantes circulantes, pero recalca que siempre habrá que estar atentos a cualquier variante nueva.

En la provincia cordobesa la tasa de contagio de coronavirus no ha dejado de crecer este mes. También lo ha hecho en España y en Andalucía, con la particularidad de que en Córdoba hay un brote de covid en la prisión de Alcolea, que tenía activos esta semana 240 positivos.

A pesar de la tendencia alcista actual del covid en Córdoba, hace justo un año, la tasa de contagio de la provincia era muy superior, de 470 casos de covid por 100.000 habitantes, con 310 personas ingresadas, de las que 49 en una uci, frente a una tasa de casi 100 este viernes (99,6), con 20 hospitalizados, tres de ellos en uci.

Sin restricciones

En Córdoba se implantó el 22 de noviembre del 2020 el nivel cuatro de alerta sanitaria, que incluía importantes restricciones en los aforos, al margen de que estaba en vigor el cierre perimetral de todos los municipios de Andalucía, con finalización de la actividad no esencial a las 18.00 horas y toque de queda a las 10 de la noche. Muy distinto al momento presente, con nivel cero de alerta, libre circulación, sin toque de queda y 100% de aforos. En las navidades del 2020 la Junta de Andalucía redujo algo las restricciones y permitió la movilidad. Sin embargo, como aún no había vacunación y comenzó a expandirse la cepa británica los contagios se dispararon. En enero de, 2021 se produjo el mayor número de positivos, de ingresados y de fallecidos por covid en un mes de lo que se lleva de pandemia en Córdoba. Sin embargo, en la provincia cordobesa (con datos cerrados este pasado viernes) casi el 83% de población general ha recibido las dos dosis, el promedio más alto de Andalucía, y en el último mes solo ha habido cinco fallecidos por covid, frente a los 108 que hubo en enero del pasado año, después de las navidades.

En enero del 2021, tras la Navidad, se habilitaron espacios extraordinarios próximos a la uci del Reina Sofía para acoger el repunte de pacientes críticos, mientras que ahora en las uci de Córdoba apenas hay covid. Por su parte, hace justo un año el Reina Sofía tenía abiertas ocho unidades covid, por la alta cifra de ingresados, mientras que ahora solo hay una.

Otro aspecto que ha cambiado en el último año es que el paciente que ingresaba por covid era el de una persona de 60 o más años, que no había podido vacunarse porque no había vacunas. Sin embargo, en estos instantes, la edad media del cordobés que ingresa por covid es algo inferior. Un 60% de los hospitalizados por covid en el presente no está vacunado, a pesar de haber tenido muchas oportunidades de hacerlo, y el 40% restante de ingresados sí ha recibido la pauta completa, pero tiene avanzada edad o sufre otras patologías previas de riesgo, agravadas por el contagio.

¿Brotes o sexta ola?

El surgimiento de brotes, conforme las vacunas pierden eficacia con el paso del tiempo y sigue creciendo la relajación en las medidas preventivas, está siendo la tónica de lo que algunos expertos llaman sexta ola. Sexta ola que avanza en países europeos, donde han vuelto las restricciones o incluso el confinamiento, como en Austria, nación con una población mucho menos vacunada que España, mientras otros especialistas reducen la gravedad de esta nueva ola u olita en España, por el muy inferior número de contagios y de hospitalizados, en proporción con otras fases de la crisis sanitaria, gracias al alto volumen de población inmunizada. Por tanto, queda por ver si la Navidad y sus previos del 2021 repercuten en un repunte de la incidencia en Córdoba y España si continúa la relajación de las medidas preventivas y si este año puede haber, como está ya sucediendo, más actividad de otros virus respiratorios, como la gripe, en convivencia con el covid, al usarse menos las mascarillas, pero con una población que este año sí estará mayoritariamente vacunada y con más opción de tratamientos.