¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Soy moderadamente optimista con la actual situación sanitaria, ya que la incidencia del Covid-19 y las hospitalizaciones son menores gracias a la vacunación. Sin embargo, considero que hay que seguir actuando con cautela porque la pandemia aún no ha acabado. Es necesario mantener la prudencia y poner todos los medios para que la situación no empeore debido al fuerte impacto que pueden sufrir la economía, las empresas y la creación de empleo. La tímida recuperación que se había iniciado debe continuar con fuerza para recuperar los niveles de actividad y generación de empleo anteriores a la pandemia.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Las administraciones deben poner toda la carne en el asador para establecer unas condiciones óptimas para fijar un marco que posibilite la tan deseada recuperación de la economía y la generación de riqueza y empleo en Córdoba. Es hora de que los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central pongan en marcha las medidas que sean precisas para atraer inversiones hasta nuestra tierra con el objetivo de reducir las aún demasiado extensas listas del paro. Los poderes públicos deben ir de la mano con el sector privado para conseguir una auténtica recuperación. Aquí no sobra nadie. Desde CSIF creemos que es el momento de la renovación de la concertación social, ya que ha quedado demostrado que las viejas fórmulas aplicadas desde hace décadas no han tenido prácticamente resultado. Nuevas voces como la de CSIF pueden ayudar a la puesta en marcha de nuevas medidas.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Sectores muy importante para nuestra economía como son el turismo y el comercio se han visto duramente golpeados por la pandemia, por lo que deben ser respaldados desde lo público para su revitalización. El sector público debe jugar un papel esencial para la vuelta a la normalidad desde el punto de vista productivo en este momento. La pandemia ha dejado claro que falta personal en los servicios públicos, una parte muy importante de la cual se encuentra muy envejecida, por lo que es necesario un refuerzo de las plantillas de sectores como la sanidad, la educación, la seguridad pública o el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), entre otros. Quiero resaltar la encomiable labor de los trabajadores públicos durante la pandemia. Por otro lado, desde CSIF siempre hemos tenido claro que Córdoba precisa de un cambio de su modelo productivo para que su tejido productivo sea más fuerte y resistente frente a avatares como los ocurridos y a fin de que actividades como la industria, la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías tengan más peso en la economía provincial.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Lamentaría que todo por lo que hemos pasado en estos 20 meses no haya servido para nada y que los poderes públicos no consigan que se genere una economía más fuerte y se limiten a poner en marcha políticas únicamente basadas en titulares de prensa y en marketing. En el sindicato abogamos por medidas reales y efectivas que vayan más allá de la pura propaganda. La economía cordobesa no soportaría una nueva ola como las anteriores. Y habrá que estar atentos al incremento de la factura de la luz y a los problemas del transporte internacional por el desabastecimiento que ya están sufriendo las empresas y su más que posible impacto sobre el empleo.