Al grito de “Castells, escucha, la uni está en lucha”, unos doscientos universitarios de la Universidad de Córdoba, aproximadamente, se han unido a las protestas contra las nuevas leyes universitarias que están sobre la mesa en el Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Entre ellas, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), propuesta por el ministro Manuel Castells.

En esta ocasión, y convocada por el Frente de Estudiantes, lo han hecho frente a la puerta del Rectorado de la Universidad de Córdoba tras una asamblea celebrada por los estudiantes en este mismo lugar.

Las protestas vienen tras la anticipación, por parte del Congreso de los Diputados, de la votación de la LOSU a un día antes de las protestas contra dicha ley. El vicepresidente del Consejo de Ciencias, Marcos Jiménez Cristóbal, ha proclamado que “estaba previsto pedir que no saliera adelante, pero al haberse adelantado la votación, pedimos que se derogue y que en el caso de instaurarla, se instaure con lo que estaba negociado con los estamentos implicados. No es normal que sobre los estudiantes legislen personas que no son estudiantes y que no entienden nuestra situación”.

La plenaria de Coesfilo (Consejo de Estudiantes de Filosofía y Letras), Cristina Macho Reyes, ha sido la encargada de leer el manifiesto dirigido a los estudiantes universitarios cordobeses y de toda España. "La Universidad Pública nos necesita, necesita que la defendamos y sigamos luchando por una educación de calidad y con garantías”, ha manifestado Macho.

Según la plenaria de Coesfilo, “los derechos de los estudiantes se han visto mermados” por las dos leyes que se han hecho públicas recientemente: la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la LCU (Ley de Convivencia Universitaria).

La LCU ha sido fruto del consenso y debate entre diferentes órganos, como la CRUE Universidades Españolas, organizaciones representativas de los estudiantes, CREUP (la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) y el CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitario del Estado), e incluso del propio Ministerio de Universidades, y que ahora ha sido cambiada.

“Ha sido debatida en varias ocasiones por compañeros y compañeras representantes estudiantiles, durante muchos meses de negociaciones. Sin embargo, nuestras propuestas y todo nuestro trabajo no han sido escuchados. Nos hemos sentido abandonados y abandonadas, y desprovistos de cualquier tipo de voz en este órgano del Gobierno central”, ha declarado Macho. Por ello, la presidenta del consejo de Filosofía y Letras, Sara Muñoz, ha pedido públicamente que "se tengan en cuenta las negociaciones que se han hecho y han tirado por tierra".

Además, Macho ha recordado que “al igual que la LCU, en la LOSU tampoco se tuvieron en cuenta nuestras propuestas”. Por ello, de la misma manera que en el resto de universidades de España, “no nos quedaremos callados ante los tejemanejes del Gobierno a costa de nuestra educación. Porque nuestros derechos no son negociables”, ha asegurado Macho.

Por su parte, el coordinador externo del Frente de Estudiantes, Pablo Fernández, ha manifestado que “protestamos porque creemos que son dos leyes que se complementan. La LOSU ahonda en la poca representación que tenemos los estudiantes en los Consejos de la Universidad”. Esta ley potencia el Consejo Social, que según ha criticado Fernández “son empresarios que pone el gobierno de la comunidad autónoma y podrán cambiar asignaturas para que nos especialicemos en lo que ellos quieren exactamente”. Además, Jiménez, ha añadido que “el rector tendrá el triple de votos para decidir las empresas externas frente a los estudiantes”.

En cuanto a lo que afecta a la LCU, “las armas de protesta por las que hemos luchado tantos años, estarán penadas y podrán expulsarnos un curso entero de la universidad”, ha resumido Fernández.