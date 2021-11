La doctora cordobesa María García Martínez, de 28 años, concluyó la especialidad de Radiología este año en el hospital Reina Sofía, después de cuatro años de residencia. María García asegura que esta especialidad ofrece buenas oportunidades laborales, por lo que ha tenido suerte y se ha podido quedar trabajando en la Unidad Intercentros de Radiología del Reina Sofía y del Infanta Margarita de Cabra, tras terminar la especialidad. A esta doctora le han hecho, por el momento, un contrato de 6 meses.

María, que estudió Medicina en Córdoba y ha heredado la profesión de su madre, siempre tuvo claro que quería hacer esta carrera porque era su vocación. «Decidí especializarme en Radiología porque cuando preparaba el examen MIR me di cuenta que me gustaba la interpretación de las imágenes de las pruebas radiológicas y correlacionar esos resultados con los datos clínicos de los pacientes. Esta médica estima que «lo normal» debería ser que cuando un especialista interno residente accede a una especialidad porque ha terminado su formación pudiera contar con un contrato adecuado.

«En mi caso, me siento afortunada de haber podido hacer la especialidad que quería en Córdoba y de quedarme contratada después, lo que me ha permitido no tener que moverme por muchos hospitales, pudiendo permanecer en Córdoba. He tenido otros compañeros que les han hecho contratos por un mes o como mucho de tres meses, por lo que sería razonable que los empleos fueran por más tiempo y con mejores condiciones», señala.

María García sostiene que el sueldo base que se percibe durante la residencia, después de tantos años de estudio y preparación, es reducido si se tiene en cuenta, sobre todo, la responsabilidad que se asume. «Si no fuera por las guardias se quedaría el salario final algo bajo para la labor que desempeñamos», apunta esta doctora.

Para García, la labor que lleva a cabo la Unidad de Radiología Intercentros de Córdoba «es muy buena, acorde a un hospital de tercer nivel». En cuanto a la formación que recibió durante la residencia, «siempre habría alguna cosa que mejorar, pero guardo muy buen recuerdo».