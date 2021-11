¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Estamos mejor que el año pasado pero todavía a mucha distancia de recuperar los niveles previos a la pandemia. La recuperación no es homogénea, va por sectores, pero se está viendo lastrada por diferentes aspectos que están perjudicando muy seriamente a los autónomos y al tejido empresarial en general. En primer lugar, se pretende subir cotizaciones e impuestos y añadir rigidez al mercado laboral, lo que desde luego no es bueno ni para la confianza ni para la actividad de los autónomos. En segundo lugar, estamos encontrando problemas adicionales que se añaden a los existentes como son el incremento de los precios de la energía, de los carburantes, el desabastecimiento de algunos componentes y materias que se está produciendo o el aumento de la inflación que está disparando los costes energéticos. Es indudable que estamos en una senda que camina hacia la recuperación, pero ésta va a ser más lenta de que nos hubiera gustado.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Sobre todo estabilidad y que se genere confianza. Es fundamental también para ello que no se suban impuestos, que se eliminen trabas para facilitar la generación de empleo y la actividad económica. Si queremos tener más empleo, es momento de rebajar cotizaciones.

En una situación como la que estamos atravesando esto es fundamental. No se pueden poder zancadillas ni piedras en el camino a los autónomos, a las pequeñas empresas que han atravesado una situación durísima en los últimos meses. Es hora de llevar a cabo medidas que den respuesta a la realidad cotidiana del día a día de los autónomos cordobeses. Es verdad que estamos mejor que el año pasado, pero los datos económicos y de crecimiento son peores de lo que esperábamos. Yo entiendo los mensajes voluntaristas de los políticos, pero la realidad es que los autónomos cordobeses están asfixiados por los impuestos, las cotizaciones, la luz, por el incremento del precio de los carburantes, y las trabas burocráticas y es prioritario que se pongan todos los esfuerzos en dar una solución rápida, real y efectiva a todos estos problemas.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Creo que el sector industrial y el sector agroalimentario son los sectores que van a impulsar la recuperación. También los sectores tecnológicos, los energéticos… están llamados a empujar en la recuperación. A esto hay que añadir que en Córdoba, provincia y capital con gran peso del sector del turismo, esperemos que logre recuperarse y ayude a la vuelta a la normalidad. Por lo que espero que el comercio, la hostelería, el ocio o los eventos, entre otros, puedan empezar a notar pronto esa recuperación tan ansiada.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Me preocupa la inflación, me preocupan los costes energéticos, la falta de componentes que estamos teniendo, pero sobre todo ese ímpetu que estamos viendo por subir impuestos, subir cotizaciones, incrementar los costes laborales… que está perjudicando y va a perjudicar la actividad de los 54.178 autónomos cordobeses. Por eso es fundamental en estos momentos ayudar a los autónomos, no ponerles más trabas a su día a día, porque tras diecinueve meses de pandemia los autónomos están atravesando una situación límite; no podemos castigarles y agravar más su situación ya de por sí complicadísima en muchos casos.