¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Sinceramente somos optimistas con respecto al tema sanitario porque tanto a nivel nacional como regional, sobre todo en el ámbito regional la Junta de Andalucía ha sido capaz de tener casi el 90% de la población vacunada, lo que nos está haciendo ver lo importante y lo necesario que era respecto a otros países como Alemania o Reino Unido, que no tienen tanta vacunación y están peor. En ese sentido somos positivos porque creemos que hemos superado en gran medida la pandemia, con ciertos repuntes, pero que no serán excesivos. El tema económico se está torciendo más de la cuenta. Esa pandemia ha hecho que muchos productos no estén llegando y los costos se están elevando, el precio de los suministros y de muchos productos se están elevando mucho y eso está haciendo que el plan de viabilidad que teníamos previsto a dos años vista se va a tener que alargar bastante más porque nuestras ganancias se están reduciendo. Y es evidente que tendremos que repercutirlo de alguna forma al cliente, lo que hará que merme un poco el negocio y la clientela.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Desde el punto de vista de mi sector, creo que la prioridad, y nos estamos quedando muy por debajo del resto de provincias, es la promoción. Llevamos desde Fitur del año pasado sin hacer ningún tipo de promoción de Córdoba y en concreto de su gastronomía y creo que es una pata muy importante para Córdoba, que vive mayormente del turismo y la agricultura, y creo que esa promoción falta e insisto, vamos a llegar a Fitur, o sea, un año entero, sin hacer ningún tipo de promoción. Y lo que es peor, según pudimos ver en el Consejo Asesor del Imtur -Instituto Municipal de Turismo de Córdoba- no se va a hacer ningún tipo de actividad paralela o complementaria a Fitur, por lo tanto, iremos a presentar los empresarios nuestros productos y pasaremos sin pena ni gloria. Y con todas las subidas que estamos sufriendo, ahora también de Seguridad Social, todo lo que fuera facilitar de alguna forma poder continuar la actividad mejoraría el sector pero desgraciadamente, a día de hoy, eso no va a llegar. También en la línea de la formación, sería importante recuperar la Escuela de Hostelería, que es tan necesaria para diferenciarnos del resto de provincias y ser capaces de dar un servicio de excelencia.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Teníamos esa esperanza pero nos hemos encontrado con el mazazo económico. El precio de los productos ha subido en torno al 25-35% y eso va a mermar muchísimo nuestro tiempo de recuperación. Es verdad que septiembre, octubre y noviembre están siendo muy buenos, que hay reservas pero vamos a tener que repercutir la subida de precios en nuestros clientes y dejarán de existir esas salidas tan continuas que está habiendo porque a todos nos va a afectar la cartera y eso al final redunda en todos. Hasta ahora no hemos hecho ese incremento de precios y donde antes ganábamos un 15-18% de beneficio, ahora estamos hablando de un 10-11% y por lo tanto se está mermando la actividad.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Lo que más me preocupa es la línea ascendente del precio de los suministros y que esta recuperación económica va a ser más lenta de lo que esperábamos y la cuesta de enero va a ser muy complicada. Espero equivocarme.