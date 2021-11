El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha restado importancia este jueves a la declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en las que afirmaba que "no nos interesa aprobar los presupuestos en un año electoral", aunque ha apostillado que "no es bueno para Andalucía" no contar con unas cuentas actualizadas.

Bravo visita este jueves Córdoba, donde se reúne con autónomos y empresarios de la provincia para, precisamente, presentarles ese proyecto de presupuestos autonómicos para 2022. Antes de su encuentro en ATA, el consejero de Hacienda ha afirmado que, "independientemente de que sean más o menos acertadas las declaraciones, a los andaluces lo que les importa es saber si habrá presupuesto o no".

Con ello, el titular andaluz de Hacienda cree que las palabras de Marín se vertieron en "un entorno de un partido político, reducido" y considera que no hablaba "como vicepresidente". Ya que, ha agregado, en sus encuentros con Marín "todas las líneas que me ha marcado es que hay que llegar a un acuerdo".

Bravo ha interpelado además al PSOE, con quien, ha recordado, ya se ha reunido en varias ocasiones para abordar posibles apoyos a las cuentas andaluzas. Entiende Bravo que las declaraciones de Marín no deben generar "debate" y tras su retirada de la negociación, ha dicho, "tendrá que explicar [el PSOE]" su posible negativa a sacar adelante dicho proyecto.

"Es fundamental" tener un presupuesto

Bravo ha insistido en que es "fundamental" tener un presupuesto y considera que, en Andalucía, "nadie discute la firma voluntad que tenemos de llegar a acuerdos". El consejero de Hacienda ha repasado todas las negociaciones para presupuestos anteriores y todos los acuerdos alcanzados con formaciones políticas como PSOE o Vox para defender esa "firme voluntad" que tiene el Gobierno andaluz en sacar el presupuesto de 2022.

Un presupuesto, ha recordado, "con más sanidad, más educación, más políticas sociales, más empleo y más Europa", por lo que espera que el día 24 "haya la máxima reflexión y respeto hacia los andaluces" porque, ha advertido, de no facilitar la aprobación de las cuentas, la oposición "estará privando de oportunidades a los andaluces".

Los autónomos ven con buenos ojos las cuentas

Por su parte, el presidente de ATA, Rafael Amor, ha dicho que para los autónomos los presupuestos planteados por la Junta son "buenos" porque "traen inversiones y traen fondos para reactivar a las empresas y a los autónomos".

Por ello, Amor ha pedido a los grupos parlamentarios que sean "sensibles" y que también "recuerden de dónde venimos", es decir, de una gran crisis generada por la pandemia del coronavirus.

"Todavía estamos en una pandemia, ha cimbreado los cimientos del estado del bienestar y hay que aprovechar cualquier instrumento que se presente", ha manifestado el presidente de ATA.

El consejero de Hacienda también presentará en un acto abierto a empresarios los presupuestos en la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).