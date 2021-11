La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado en el Foro de Turismo que se celebra en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de Córdoba una guía turística a través de la aplicación Ok Located, subvencionada por el Instituto Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba "que apuesta por el turismo digital y sostenible a través de señalética digital", según ha explicado Albás.

Las utilidades de la plataforma Ok Located son muy variadas: desde información de lugares históricos y turísticos hasta compras, lugares de ocio e incluso juegos y concursos. "Facilitará a los turistas información de interés a través de los dispositivos móviles, apostando a su vez por la sostenibilidad en el uso del papel, que cada vez debe usarse menos. Tenemos que apostar por la sostenibilidad turística", ha manifestado Albás.

Por su parte, el CEO y responsable de la empresa Ok Located, Enrique Lara, ha subrayado la importancia de la digitalización, ya que "Córdoba necesitaba ese empuje digital". La digitalización, según Lara, tenía que hacerse de forma diferente en Córdoba, ya que "otras ciudades han avanzado de una forma muy básica y rápida. Nosotros hemos dado un paso más y hemos convertido a Córdoba en un destino turístico inteligente, mediante señalética digital a través de la tecnología bluetooth", ha explicado Lara.

La también delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y Solidaridad ha manifestado que este proyecto ha sido posible "gracias a las subvenciones, y por concurrencia competitiva, que se convocaron desde el Instituto de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, siendo la primera vez que se preparan unas convocatorias para subvenciones".

Funcionamiento de la aplicación

La aplicación cuenta con 70 puntos de interés turístico, entre los que se encuentran lugares emblemáticos de la ciudad como pueden ser la estatua de San Rafael, las Caballerizas Reales o la Mezquita. El usuario que tenga descargada la aplicación, al pasear frente a estos monumentos y espacios históricos de la ciudad, recibirá una notificación en su teléfono móvil con información de interés, de manera que si se encuentra frente al Alcázar de los Reyes Cristianos, podrá leer brevemente su historia, acceder a la dirección exacta del lugar e incluso visualizar un enlace a un vídeo explicativo de Youtube sobre el lugar. Respecto a los lugares de información, son 10 los lugares donde hay dispositivos instalados. Entre ellos, el CRV, la estación de autobuses o la plaza de las Tendillas.

Actualmente, la información está disponible en español y en inglés aunque, según ha comentado Lara, se intentará también que los textos estén en otros idiomas. Por su parte, Albás ha subrayado que "se trabajará desde el Imtur para aumentar el número de idiomas, más allá del inglés y francés. Queremos que un chino y un musulmán que vengan a visitar nuestra ciudad puedan leer la información también en su idioma".

La función de los códigos QR, que se podrán encontrar en los distintos puntos de la ciudad, será descargar la aplicación, tanto en Android como en iOs, para que todos los usuarios tengan acceso a esta utilidad. "Esta utilidad de la plataforma hace que con tener la aplicación descargada en Córdoba capital puedas estar en cualquier sitio de la provincia, ya que también están digitalizadas las 77 poblaciones, en nuestro objetivo por digitalizar cientos de poblaciones", ha detallado Lara.

Abierto al comercio

Lara ha informado de que "hay más de 1.200 lugares de interés turístico digitalizados con esta sola aplicación y la ventaja no es solo dar información turística, sino ofrecer también información sobre eventos culturales y de ocio". Además, ha destacado que "Córdoba no sería un destino turístico inteligente si no proveemos los negocios propios de la ciudad para crear riqueza, incluidos dentro de la aplicación a través de un servicio de marketing de proximidad para el fomento del comercio, servicio y producto local". Estos negocios que quieran adherirse a la plataforma se deben poner en contacto con Ok Located o con cualquier asociación empresarial. De esa manera, se instala un dispositivo que será "su cartel anunciador por bluetooth a 50 metros a la redonda", ha precisado Lara.