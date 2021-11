Andalucía Por Sí, Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz se han unido para crear una coalición política de cara a las elecciones autonómicas. El acuerdo ya ha sido aprobado por las bases pero que tiene que ser ratificado. Según han anunciado los líderes de ambas formaciones este miércoles en un desayuno informativo en Córdoba, dentro de poco más de dos semanas se conocerán todos los detalles, incluido el nombre que llevará. Un proyecto que definen como "andalucista, verde y social".

Lo que sí han adelantado son las bases que tendrá el acuerdo. "No somos idénticos pero que confluimos en un espacio que es una mezcla de los tres", ha indicado el representante de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez. Un espacio que será abierto y que abre la puerta a otras formaciones que quieran unirse para dialogar y formar parte del acuerdo. El objetivo, según ha subrayado Jiménez, es "crear un andalucismo que no había, del siglo 21". "En el proceso ha primado el dialogo gracias a la diversidad, algo que para nosotros es un valor no un problema", ha insistido.

"Defendemos un proyecto joven, feminista y pensado para la mayoría"

"Son fundamentales las alianzas y tender puentes para poner las cosas en común que muchas veces en política parece que es lo más complicado, alejar las diferencias", ha matizado Modesto González, el coordinador nacional de Andalucía Por Sí. Desde esta apuesta quieren que Andalucía deje de ser una región a la cola de todos los indicadores económicos de Europa y quieren que las decisiones se tomen desde Andalucía, ya que "Madrid se han convertido en un verdadero embudo que todo se lo traga", ha dicho González.

Apuesta por la industrialización

En esta línea han insistido que lo que necesita Andalucía es aportar por la industrialización desde el territorio y no depender "del ladrillo" y el turismo. El turismo es un punto fuerte que hay que reforzar, según ellos, pero no debe ser el único. La industrialización debe tener en cuenta el medio ambiente. "Por eso es un andalucismo verde, creemos que sin ese pacto verde la reconstrucción no se puede dar en las mejores condiciones. Podemos seguir construyendo pero la situación nunca va a ser mejor para las generaciones futuras", aseguran.

"Hay que reclamar un poco de orgullo de lo que Andalucía fue el 28 F"

En este sentido, han afirmado que se está produciendo "una segunda ola de emigración" y que se produce con los más jóvenes que tienen un valor añadido del que se benefician otras comunidades.

Además, el crecimiento debe ser "verde". "Queremos que hablar de Andalucía sea hablar de transporte verde e innovación", ha apuntado la responsable de Más País Andalucía, Macarena Gómez. "El cambio climático ya ha llegado y tenemos que verlo como una oportunidad de hacerlo de una manera distinta", ha continuado. Para ello han puesto de ejemplo las inundaciones y sequías que se están produciendo a la vez en Andalucía y que hay que hacer algo para frenarlo.

El feminismo y la igualdad también tiene un papel importante dentro de esta coalición política. "Sabemos perfectamente para quienes están gobernando en Andalucía, para las clases mas altas y nosotros queremos gobernar para la mayoría", ha destacado Gómez. También ponen el foco en la importancia de los territorios rurales y de los jóvenes.