El presidente de la asociación de vecinos de La Viñuela, Francisco Molina, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para informar del resultado de la encuesta realizada por este colectivo sobre la peatonalización de la avenida, en la que se emitieron un 70% de votos a favor de que regrese el tráfico rodado a la zona. Junto a otros vecinos, Molina ha visitado el Ayuntamiento de Córdoba para trasladar esta conclusión a los grupos municipales un año después de que el gobierno local adoptara la medida "sin comentar nada a los vecinos", ha destacado

Francisco Molina ha detallado que la encuesta, realizada el pasado 11 de noviembre, contó con la participación de en torno al 20% de los 4.500 residentes de La Viñuela, Platero Repiso y Batalla de los Cueros. Como se ha referido, la respuesta mayoritaria fue el rechazo a la intervención realizada, mientras que un 26% de los participantes votó a favor de que se realice una actuación más completa, similar a la de otros espacios peatonalizados en Córdoba, y un 4% opto por dejar la zona como está en la actualidad.

El presidente del colectivo vecinal ha señalado que "los vecinos se quejan del deterioro" de la avenida a esta asociación y ha interpretado que el resultado de la encuesta "es un no a la peatonalización del tramo que se ha peatonalizado. No estamos en contra de peatonalizar nada, pero antes queremos soluciones", entre las que ha citado el acceso de los taxis a estas viviendas, la dotación de aparcamientos y el depósito de la basura.

Molina ha afirmado que "la idea que tenemos es reunirnos con el alcalde y que nos diga su pensamiento. Esto es lo que venimos a defender, que se vuelva al tráfico y que si alguna vez hay un proyecto en condiciones, que se nos presente". En este sentido, ha admitido que con la peatonalización "hay muchos vecinos que están aprovechando la zona, pero hay dos parques al lado".

Entre los inconvenientes, ha indicado que "muchos comercios se quejan de que no venden porque no hay tráfico y para los vecinos es más incómodo, no pueden acercarse con el coche y hay que llevar la basura más lejos". Así, el presidente de la asociación ha lamentado que la presencia de ratas ha crecido un 50% "porque se deja basura en las papeleras" y servicios públicos como los taxis y los bomberos "no pueden entrar".

A esto ha añadido que "no hay aparcamiento", porque con la peatonalización se eliminaron 80 plazas y se ofrecieron 40 junto al cementerio de San Rafael para vecinos de La Viñuela, pero residentes de otras calles que acudían a esta avenida a estacionar sus vehículos han perdido ese espacio. Francisco Molina ha detallado que no han recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento después de que en los últimos días se haya conocido la decisión de los vecinos.