La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos ha denunciado hoy la situación en la que se encuentra el Instituto Municipal de Deportes, Imdeco, en materia de personal y en el pago a proveedores. “Hemos pasado ya el ecuador de este mandato y Manuel Torrejimeno no ha gestionado nada y no ha resuelto problemas endémicos que padece este organismo, sobre todo en materia de Recursos Humanos. Tiene una plantilla raquítica, plazas sin cubrir, que se arrastran desde el ERE de José Antonio Nieto”, critica la concejal, incluyendo los cuatro años del anterior mandato, cuando fueron los socialistas quienes estuvieron al frente del ente. A día de hoy en el Imdeco tiene 43 trabajadores en activo de los 69 que había en noviembre de 2016. La plantilla tiene una media de edad alta, superior a los 50 años, por lo que, según el PSOE, es más que necesaria una Oferta Pública de Empleo (OPE) consensuada con el comité de empresa.

Campos criticó que Torrejimeno no optara por una OPE sino por un solución provisional: publicar un concurso de méritos para 6 plazas de funcionarios interinos. "Esta convocatoria que tenía carácter urgente aún no se ha resuelto aún. Han tardado casi un año en publicar la lista de admitidos. Por lo tanto una solución que debía ser urgente ha tenido una efectividad cero" ha lamentado la concejala socialista.

Campos ha hablado también de la masa salarial del personal del Imdeci, que se aprobó en septiembre, pero el incremento salarial no se aprobó hasta el lunes 15 de noviembre. La edil recuerda que este incremento debería estar vigente desde el 1 de enero. “Hay que tener en cuenta, además, que no es efectivo para el personal hasta la nómina de diciembre. Nosotros creemos que estos atrasos no tienen ninguna justificación y que van siempre en detrimento de la plantilla”.

Pago de Facturas

Por otro lado, desde el grupo municipal socialista denuncian también el atraso en el pago de facturas. El último dato que se conoce, que corresponde al mes de septiembre, es que el Imdeco tarda en pagar a sus proveedores una media de 141 días. “Ya lo advertimos: durante el confinamiento, muchos ayuntamientos se pusieron las pilas en el pago medio de proveedores. El señor Torrejimeno debe saber que pagar facturas debidas es también reactivar la economía, pero él no cumple, y lo peor de todo es que ni siquiera tiene intención de cumplir, porque no hay ninguna medida concreta sobre la mesa para luchar contra esta morosidad”, denuncia la edil socialista.

Compromisos incumplidos

Al margen de esto, el PSOE critica también que aún no se sabe nada del Pabellón de la Juventud o del muro del campo de fútbol de Alcolea. "Este equipo de gobierno se comprometió a arreglarlo y ese compromiso figura en el acuerdo por el que se desbloqueó el presupuesto 2021. En este caso ya ni siquiera lo calificamos de atraso sino de absoluta dejadez”, añade.

En el texto, rubricado por el alcalde el gobierno municipal se comprometía a llevar a cabo una inspección técnica del campo de fútbol de Alcolea para la subsanación de todas las deficiencias “de forma inmediata” y reservaba para ello una partida de 50.000 euros. Siete meses después, el alcalde, al igual que el Señor Torrejimeno “están demostrando que desconocen el significado de la palabra inmediata y que, básicamente, no tienen palabra. Los acuerdos están para cumplirlos, no son de fiar y están tratando como ciudadanos de segunda a los vecinos de la periferia”.

"Alcolea sigue sin tener un pabellón a pleno rendimiento. Falta personal, faltan monitores. Actualmente sólo cuenta con una monitora y, por lo tanto, sólo se puede realizar una actividad a la vez. Los vecinos se quejan tanto de la escasez de actividades como del poco tiempo que duran: son dos días por la tarde y algunas horas por la mañana", ha añadido Campos.

“Más muerto que nunca”

Ante este panorama, la concejal socialista ha querido recordar las palabras con las que Manuel Torrejimeno definía al Imdeco hace un año diciendo que era un Instituto que “está más vivo que nunca”. “Desde el grupo municipal socialista no nos queda más remedio que lamentar, y muy a nuestro pesar, que el Imdeco está más muerto que nunca. Tiene una plantilla raquítica, unos procedimientos de selección “urgentes” que parecen no acabar nunca, un período medio de pago a proveedores vergonzoso y un incumplimiento reiterado de los compromisos acordados”.

“Por lo tanto, le recomendamos a Torrejimeno que se siente en su despacho a trabajar y que asuma sus responsabilidades, que van mas allá de sentarse a ver partidos en las instalaciones deportivas”, insistía Carmen Victoria Campos. Y ha concluido su intervención asegurando que el Instituto Municipal de Deportes no es un photocall, que su presidente tiene que gestionar, tiene que resolver, tiene que tomar decisiones “para que sea ese organismo capaz que necesita nuestra ciudad”.