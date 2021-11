Rafi Crespín (La Carlota, 1976) ha sido proclamada hoy, 15 de noviembre, secretaria general del PSOE de Córdoba, convirtiéndose en la nueva líder de la agrupación socialista cordobesa con más de 3.700 afiliados. La proclamación la ha hecho oficial la comisión provincial de ética y garantía, presidida por Antonio Poyato, después de corrobar la validez de los 216 avales presentados por la única candidata a las primarias y en una sede repleta de compañeros pertenecientes a distintas familias y sensibilidades del partido en Córdoba. La nueva secretaria aún no ha tomado posesión de su nuevo despacho, hasta ayer ocupado por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que no ha asistido a la proclamación. En el despacho que ha ocupado durante los últimos cuatro años (contiguo al de Ruiz) hay un cartel en el que se lee la palabra "equipo". Crespín habla de unidad, pero reconoce que aún tiene que convencer a algunos socialistas de que no es una pose sino la esencia del cambio.

¿Cuántas veces ha llorado en este despacho?

Alguna, pero más que llorar, emocionarme por todo lo bueno que pasa y por las que no son tan buenas. No soy una persona muy llorona, ante la injusticia en vez de coger un pañuelo soy de las que se remanga y dice: esto no me gusta, tengo que intentar cambiarlo.

¿Le asusta tener poder?

No, porque nunca pienso que tengo poder y creo que eso no es ni bueno. Es algo que se me olvida. Entiendo la política como un servicio público, me abruma la responsabilidad, el hacerlo bien, la capacidad de cubrir las expectativas que se puedan generar. Estoy al servicio de un proyecto que no me pertenece. El PSOE es patrimonio de la sociedad. Soy demócrata de convicción, socialista de corazón y por tanto cualquier papel que asuma lo hago siempre no estando pendiente del poder que ostento, se me olvida.

¿Y es usted rencorosa?

No, no, no. No puedo vivir con el rencor, se me olvida. El rencor y el odio no construyen nada, nos destruyen. Aquí y en todos los espacios, esto es una organización como cualquier otra, en todas las familias se cuecen habas. Pasa en la política, pero pasa también en la familia. Hay que pasar página, tirar adelante, construir y mejorar.

Ya es secretaria general del PSOE de CORDOBA. ¿Y ahora qué?

Ahora viene lo más difícil: consolidar todo lo comprometido y generar esa capacidad de trabajo e ilusión en las agrupaciones, al servicio de los ciudadanos y de los compañeros.

¿Cuál es su hoja de ruta de aquí a Nochevieja?

Lo primero, el congreso que tenemos el 18 de diciembre, que hemos querido hacer en Baena para transmitir un mensaje de unidad y fortaleza al PP y a los grupos de la oposición, porque tenemos allí gobernando injustamente a una alcaldesa popular y queríamos que los compañeros nos sintieran cerca. Ya proclamada secretaria general, ahora depositaré el mayor esfuerzo y sensibilidad en organizar un equipo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos por los militantes, que se desglosan en nuestro decálogo.

. Ya proclamada secretaria general, ahora depositaré el mayor esfuerzo y sensibilidad en organizar un equipo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos por los militantes, que se desglosan en nuestro decálogo"

¿Qué es lo más urgente que hay que cambiar en el PSOE de Córdoba ideas o personas?

Nuestras ideas —igualdad, solidaridad, progreso y justicia social— tienen 142 años, no vamos a venir ahora los de 45 a cambiarlas, aunque sí podemos incorporar otras nuevas como el feminismo y el ecologismo. Voy a ser la primera secretaria mujer, pero el mérito no es que haya una mujer, sino que hagamos políticas feministas al servicio de la sociedad. E incorporamos el ecologismo como valor porque creemos que el desarrollo tiene que pasar por preservar el medio ambiente para generar nuevas dinámicas de producción de empleo que vienen en paralelo a la fijación de la población al territorio. No se trata de cambiar las ideas y tampoco, las personas, sino de que llegan nuevos momentos y hay quienes ya tenemos la obligación de echarnos esta responsabilidad a nuestras espaldas. Cada tiempo y cada etapa tiene sus objetivos y creo que hay unos compañeros que tenemos más responsabilidad. Se lo digo de corazón a esos compañeros que están en la franja de los 35 a los 55 años. Le toca a la generación que tuvo la suerte de nacer en democracia y que tenemos un compromiso con estos valores porque si no se trabajan día a día se corre el riesgo de que se debilite la democracia. No perdamos de vista que todo se pueda tambalear en un momento determinado.

No se trata de cambiar las ideas y tampoco, las personas, si no de que llegan nuevos momentos y hay quienes ya tenemos la obligación de echarnos esta responsabilidad a nuestras espaldas"

Primera secretaria mujer en el PSOE de Córdoba. Ni los partidos de izquierdas se escapan. ¿Le ha costado más llegar aquí por ser mujer?

Ni siquiera los partidos de izquierdas. Tenemos que hacer autocrítica. La igualdad todavía no es una igualdad real. Tanto es así que nos está costando a las mujeres ocupar esos espacios donde se toman las decisiones, espacios de poder donde se puede beneficiar o no a las igualdad real. No sé si fue posible antes o no, la verdad es que es ahora y ahora es cuando quiero que se note la mano de mujer, esa sensibilidad, en el PSOE de Córdoba

Ha logrado unir a personas y sensibilidades en el seno de su partido que habían estado enfrentadas los últimos años, ¿cuál ha sido el pegamento? ¿Cómo se va a plasmar eso en su equipo?

Era injusto que se hablara de sensibilidades y que los militantes pudieran vivir en sus agrupaciones distanciamientos. Cuando uno es el partido de la justicia y ve cosas que no son justas, lo que debe es resolverlas. Cuando en 2017 hice el amago de presentarme a la secretaría general decía que no había más ista que el de socialista, ni más ismo que el de socialismo. No comprendí nunca aquello, cómo nos estábamos debilitando y cómo socialistas con carnet que compartíamos unos valores estábamos entrando en una trampa que iba a acabar con nosotros, debilitaba a la organización y se lo ponía más fácil a la derecha. Esa era la obsesión: mis adversarios están en la calle. Como organización estamos para ser competitivos, pero no entre nosotros. Sé que puede costar creerlo, pero de verdad quiero que lo creáis que es necesario que los militantes aprendamos que las diferencias no tienen por qué llevar consigo distanciamiento. No pretendo que el PSOE sea una partido uniforme, eso es imposible, pero una cosa es la unidad y otra la uniformidad. Para competir con la derecha tenemos que estar unidos.

¿Personas como José Antonio Romero o Alberto Mayoral, Isabel Ambrosio, Rafael Llamas o Sanchez Villlaverde que le han acompañado este tiempo formarán parte de él?

Esta gente y otra mucha que se verá hoy, porque tienen mucha ganas de celebrar la proclamación conmigo, formarán parte del nuevo equipo. De hecho, Llamas y Ambrosio forman ya parte de este equipo regional de la mano de Juan Espadas, que tiene que consolidar su proyecto en todas las provincias. Luego compañeros como Romero o Alberto, que han estado disfrutando y sufriendo conmigo, y otros muchos. Quiero que en el equipo que salga del congreso provincial los militantes se sientan reflejados. No aspiro a que mi cara sea la cara de mayor contento para todos, a todo el mundo no le puede caer uno bien, pero aspiro a que si no es la mía lo pueda ser la de algún compañero. Quiero que todos nos sintamos reconocidos.

¿Repetirá la estructura duplicada que hay en la actualidad: visecretaría / secretario de organización?

Habrá una estructura nueva. Voy a hacerlo aquí, igual que con la candidatura. Antes de ver quiénes son voy a plantear para qué. Quiero que la ejecutiva responda primero al para qué, que está reflejado en mi decálogo. Habrá encomiendas de tareas, por tanto la estructura no será una estructura al uso donde estemos priorizando quién será el segundo o el tercero. Va a haber encomiendas de mucha responsabilidad a compañeros que lo mismo no están en la primera fila.

Habrá encomiendas de tareas, por tanto la estructura no será una estructura al uso donde estemos priorizando quién será el segundo o el tercero. Va a haber encomiendas de mucha responsabilidad a compañeros que lo mismo no están en la primera fila"

¿El equipo estará cerrado antes de llegar al congreso?

Sí, creo que es necesario. A partir de ahora me voy a poner a trabajar con los compañeros para hablar y que lleguemos al 18 con un equipo de personas que represente la cohesión, la unidad, la ilusión y el disfrute de que empieza una nueva etapa que transmita a la sociedad que aquí está el PSOE.

Y no me va a decir ni un nombre de esa ejecutiva…

No le voy a dar nombres. Estoy pensando aún eso.

Antonio Ruíz tiene el compromiso de Espadas, como Villalobos en Sevilla, para concluir su mandato al frente de la diputación, ¿le consta ese compromiso y lo respalda o considera que hay que precipitar los cambios al frente de la institución provincial?

No hay que precipitar ningún cambio. No debe de haber prisa. Soy una persona tremendamente prudente y creo que las decisiones hay que tomarlas cuando uno está seguro de que es la mejor decisión. En política como en la vida nunca se sabe, pero cuando se toma la decisión se tienen que tomar con solvencia y habiéndolo madurado. Las prisas son malas consejera. Antonio está integrado en la ejecutiva regional de Espadas y va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Es una persona de partido, es un socialista de Rute comprometido. No hay prisa para nada, se irán marcando las pautas en beneficio siempre del partido.

Antonio Ruiz está integrado en la ejecutiva regional de Espadas y va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Es una persona de partido, es un socialista de Rute comprometido"

¿Pero sabe si terminará el mandato?

No, ni lo sé yo ni creo que lo sepa nadie. Todo se irá viendo; en principio no tiene por qué no. A partir de ahí vamos a ir viendo.

Para mantener la Diputación es clave cosechar buenos resultados en la capital, ¿cómo cree que es el trabajo que está haciendo la oposición?

El grupo municipal es un grupo solvente y nuestra portavoz, que ha sido una buena alcaldesa, está haciendo un buen trabajo. Ahora lo que necesitan es una organización fuerte, que les acompañe y respalde, y ya digo que lo va a ser. Es necesario que los grupos sientan el calor de la sede.

¿Sabe ya quién será el candidato en Córdoba o es mejor no descartar aún a Ambrosio?

Isabel está haciendo un trabajo magnífico y está comprometida, no de ahora que lleva en esta casa como yo casi desde que echó los dientes. Cuando llegue el momento, el partido hará su reflexión y su debate. Quiero que las decisiones se tomen en función de un diagnóstico serio y de las expectativas que tienen los ciudadanos. Por tanto, puede ser Isabel o cualquier otro compañero o compañera, el que dé mayores garantías de los resultados que necesitamos en la capital.

El candidato puede ser Isabel o cualquier otro compañero o compañera, el que dé mayores garantías de los resultados que necesitamos en la capital"

¿Cuál será la estrategia socialista para dar la vuelta a las encuestas que dan por ganador a Bellido en la capital y a Moreno Bonilla, en las autonómicas?

Nuestras encuestas son la calle y nuestro barómetro, los sanitarios que están manifestándose, como los maestros, las universidades públicas que están reclamando financiación justa o la manifestación del fin de semana por la memoria democrática. Nuestra encuesta es la mayoría social que representamos. Nuestra estrategia es ser capaces de convencer a la gente que seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan y que donde gobernamos hay ejemplos de cómo hacemos las cosas. No hay nada más que ver la comparativa de cómo salimos de la crisis del 2008 y cómo estamos saliendo de esta que es peor. Se sale de la crisis pero todos juntos.

Con su cargo en Madrid, necesitará a alguien en la sede de manera más permanente.

Lo primero, no es un cargo, es una responsabilidad dentro del grupo. Indiscutiblemente es la máxima responsabilidad en el grupo parlamentario, pero es una oportunidad para Córdoba y para el PSOE de Córdoba. Tener la oportunidad de tener responsabilidad en la dirección del grupo socialista en el Congreso y la oportunidad de trabajar con los ministerios y de tener esa cercanía en la defensa de los intereses de Córdoba, oye, es una oportunidad. Es verdad que requiere de más horas, que irán a mis espaldas, pero no me importa. Y sí, he hablado de equipo, creo que hay que huir de los híperliderazgos. En el PSOE no hay ni supermán ni superwoman. Además soy mujer, quiero aplicar las políticas feministas y quiero seguir conciliando dentro de lo que pueda la vida familiar y laboral. Por tanto, no me va a doler prendas en delegar y confiar en otros compañeros y compañeras. En las grandes empresas y organizaciones como esta hay que contar con equipos. No me he sentido sola hasta ahora y voy a dar campo para que la gente pueda trabajar