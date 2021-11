«La falta de confianza en el trabajo de la mujer sigue siendo hoy en día una cuestión social que hace que estas lleguen a dirigir menos empresas frente a los hombres», manifiesta la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez. A pesar de no haber estudios estadísticos realizados, según explica Pérez, «el emprendimiento andaluz es a día de hoy mayoritariamente femenino». Entre las causas, la incompatibilidad del trabajo con el desarrollo de la vida cotidiana o de la familia. «Por circunstancias sociales, todavía somos minoría respecto a puestos directivos», subraya Pérez.

Esfuerzo y responsabilidad

Marisa Yepes Roda, una cordobesa de 26 años, se lanzó a crear su propia empresa dedicada al diseño, el patronaje y la confección de todo tipo de prendas de vestir. «El primer paso que yo di fue montar un sitio donde poder trabajar, darme de alta como autónoma y trabajar muy duro a diario para conseguir beneficios. Empecé centrándome en la moda flamenca, pero mis clientes comenzaron a pedirme también vestidos para eventos, por lo que a día de hoy fabrico cualquier tipo de prendas. Sin embargo, mi especialidad y lo que más me apasiona son los trajes de flamenca», detalla Yepes. Para ella, como para tantas otras mujeres, dirigir su propia empresa es una responsabilidad muy grande. «Creo que es una lucha constante desde hace muchos años la que tenemos las mujeres para que valoren nuestro esfuerzo laboralmente», manifiesta Yepes. «Hay muchas más trabas de las que me había imaginado, pero es todo un aprendizaje día a día y no puedo estar más orgullosa de la decisión que tomé hace unos años de lanzarme a crear lo que hoy en día es mi marca», confiesa Yepes.

Son muchas las barreras que tienen que derribar las mujeres para demostrar su valía frente a un puesto de trabajo y aún más para llegar a alcanzar un puesto directivo. «La dificultad que existe hoy en día para acceder al mercado laboral es una realidad. En todas las empresas te piden formación, pero también te piden experiencia», declara Yepes. Aun así, expone que se considera «una persona con suerte porque he tenido muchas facilidades, y he topado a lo largo de mi carrera profesional con personas que me han ayudado, apoyado y motivado en todos los aspectos».

Emprendimiento ambulante

La historia de todas aquellas mujeres emprendedoras es una historia de lucha y sacrificio. La venta ambulante, un sector muy castigado en numerosas ocasiones, también lleva detrás un trabajo de emprendimiento y esfuerzo por parte de sus trabajadoras.

Este es el caso de Pepi Torcuato Bermúdez, una joven cordobesa de 23 años, que lleva desde los 18 dedicándose a la venta ambulante. «Me hice autónoma por necesidad y con la ayuda de mis padres pude hacerlo. Desde un principio, al no tener estudios en ese momento, tuve que optar por trabajar para mí», relata Torcuato.

«Para mi ser autónoma significa libertad. Yo me encargo de todo, de ir a comprar la mercancía y de mantener bien el puesto», explica Torcuato.

En un principio, Torcuato se dedicó a la moda textil con su familia, pero a lo largo de los años ha preferido cambiar de mercancía y ofrecer variedad de complementos. «Es muy importante que te guste tu producto, de esa manera es más fácil hacer tu trabajo», expresa Torcuato.

«En alguna ocasión las compradoras me han llegado a decir si no se van a poner feos los pendientes o les van a dar alergia. Eso lo preguntan por el hecho de estar vendiéndolos en el mercadillo. En una tienda no preguntan eso», revela Torcuato. Y es por eso que la mujer emprendedora que se dedica a la venta ambulante sufre una triple estigmatización: ser mujer, emprendedora y vender en el mercadillo. Para Torcuato, «la venta ambulante es un colectivo muy olvidado que no se tiene en cuenta», por ello, esta joven cordobesa considera imprescindible la formación e innovación para mejorar en el emprendimiento.

Apuesta por la cultura digital

Según recoge el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, «la digitalización es fundamental a nivel social y la cultura digital ya forma parte de la digitalización de una persona». Por ello, al igual que Torcuato, muchos vendedores ambulantes asisten a «MercaEmprende», un curso impartido por la Fundación Secretariado Gitano cuyo principal objetivo es la profesionalización, modernización, digitalización y generación de empleo de calidad en el mercadillo. «Nos enseñan a utilizar las redes sociales, marketing digital y a crear nuestra página web para vender los productos por internet, entre otras cosas», detalla Torcuato.

Respecto al futuro, Yepes lo mira con optimismo. «Me veo fabricando mi propia firma y creando puestos de empleo». Por su parte, Torcuato, quiere expandir su negocio más allá del mercadillo, «me veo montando mi propia tienda. Ahora mismo estoy trabajando en mi propia tienda on line, con mi página web», detalla.

Desde el Foro de Empresarias y Profesionales en Córdoba, tienen claro que «no existe un perfil único de mujer emprendedora cordobesa». Yepes y Torcuato son ejemplo de ello, mujeres con distintas metas y objetivos, pero mujeres que comparten el esfuerzo y dedicación a lo largo de los años para alcanzar un trabajo digno.