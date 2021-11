Inmaculada tiene 22 años y le diagnosticaron diabetes tipo 1 con 18 meses. «Se dieron cuenta porque llevaba dos meses con picores en las piernas, perdí peso y estaba muy cansada», explica, «me dijeron que tenía dermatitis del pañal y fue mi madre, que también tiene diabetes, quien se dio cuenta de lo que tenía, antes que el médico».

Ella misma usó su medidor de glucosa y vio que estaba en 400, muy por encima del límite de 126. Según Inmaculada, «la diabetes se salta una generación, pero los análisis mostraron que compartía muchos genes de mi madre y por eso lo heredé de ella». Siendo tan pequeña, no tiene memoria de su vida antes de la diabetes. «En el colegio, mi madre enseñó a los profesores a ayudarme cuando tenía 3 o 4 años y luego fui aprendiendo a hacerlo yo sola para no tener que depender de ella».

Con 12 años, empezó a usar la bomba de insulina y, en cuanto salió, el sistema flash. «No me costó mucho trabajo, me pusieron la bomba con el cambio hormonal y eso me ayudó mucho porque yo misma he aprendido en qué momentos del día tengo picos de azúcar y lo programo para que administre la insulina según mis necesidades», detalla. Lo lleva enganchado a todas partes junto con el parche del sistema flash. «El sensor, con el móvil, es muy útil porque te alerta cuando el azúcar llega al límite que tú le pongas y así puedes anticiparte con la insulina», comenta, «ni siquiera cuando estuve de Erasmus tuve problema, eso sí, tuve que llevarme todo el material a Italia».