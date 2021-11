Los presidentes del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, y de Granada, Francisco Rodríguez suman esfuerzos para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una infraestructura "tan necesaria como demandada", la conversión en autovía de la N-432, informa este partido en una nota de prensa.

Ambos dirigentes han tenido una reunión de trabajo en Córdoba en la que también han participado el secretario general del PP granadino Jorge Saavedra, el presidente de la Comisión de Infraestructuras del PP José Ramón Jiménez, el diputado nacional y portavoz de Fomento en el Congreso, Andrés Lorite, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Félix Romero.

Según Molina, "sumamos esfuerzos también con las provincias de Granada, Badajoz y Jaén para reclamar una demanda histórica desde hace más de 20 años, la conversión en autovía de la N-432". Una carretera que presenta "deficiencias importantes, alta densidad de tráfico y un índice de siniestralidad muy alto".

Molina ha lamentado el "uso electoralista que el Partido Socialista ha hecho de esta infraestructura, llegando incluso a utilizar las víctimas de los accidentes como arma política siempre cuando en España hay un Gobierno del Partido Popular". El presidente popular ha recordado la Mesa de la N-432 que se constituyó en la Diputación de Córdoba con las diputaciones de Granada, Badajoz y Jaén, con 31 municipios afectados directamente por el trazado de esta vía, con los sindicatos y la patronal, y donde también estuvo el Partido Popular. “Se reunió ese día, el 23 de enero de 2017, y nunca más se supo de ella porque al PSOE cordobés solo le interesa la N-432 para utilizarla como arma electoral contra el PP”, dice.

“El Partido Popular de Córdoba ha defendido siempre la necesidad de contar con esta autovía, formó parte de aquella Mesa por la N-432, votó a favor de una moción conjunta reclamando al Gobierno de Rajoy esta vía, alcaldes y alcaldesas han participado en movilizaciones y cortes de carreteras reclamando la conversión en autovía, y yo mismo he salido aquí a decir públicamente que no me gustaban algunos PGE del Gobierno del PP y he reclamado con enmiendas inversión para esta infraestructura”, afirma. Y se pregunta: “¿qué ha hecho el PSOE de Córdoba por la N-432? La respuesta es sencilla, no ha hecho nada, solo agitar la pancarta cuando gobierna el PP y callar y mirar para otro lado cuando Gobierno Pedro Sánchez”, asegura.

Molina ha lamentado que el PSOE cordobés ni siquiera se ha molestado en presentar enmiendas a los PGE 2022 para mejorar la “insignificante” partida de 100.000 euros que han destinado para la N-432. “El 23 de enero de 2022 se cumplen cinco años de aquella Mesa de la N-432, pedimos al presidente de la Diputación de Córdoba que vuelva a convocar la mesa para reclamar al Gobierno de Sánchez lo mismo que pedía al anterior Gobierno de Rajoy, y damos de margen hasta el 22 de enero porque si ellos no lo hacen la convocaremos nosotros con los mismo miembros que formaron parte en aquella ocasión”, ha anunciado Adolfo Molina. El dirigente popular ha añadido que “espero que acudan porque si no lo hacen demostrarían una vez más ese doble discurso de que aquello fue un ejercicio de cinismo, de politiqueo del malo y no buscaba el bien común”.