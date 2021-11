Ecologistas en Acción recorre siete distritos con un mensaje que urge a parar el cambio climático. Lo hacen de la mano del proyecto Barrios por el Clima con el que organizan distintas actividades, en colaboración con asociaciones vecinales para concienciar sobre este problema medio ambiental. Son sobre todo, talleres, reivindicaciones y charlas de sensibilización dirigidos a adultos, "ya que ante este problema no se puede actuar en el futuro, tiene que empezar ya, no es justo no hacer nada y esperar a que los jóvenes sean grandes", señala la coordinadora de Ecologistas en Acción de Córdoba y dinamizadora del proyecto, Cristina Contreras.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba y hace un año recibió un reconocimiento en los Premios al Desarrollo Sostenible, organizados por Diario CÓRDOBA. Actualmente la asociación trabaja en los barrios de Axerquía, Regina Magdalena, San Agustín, Campo de la Verdad, Polígono Guadalquivir, Fidiana y Santuario que se ha repartido en cinco grupos de trabajo, ya que algunos de ellos se han agrupado.

Para sensibilizar, hace unos días representaron una obra de teatro en la calle que involucraba al público ante un problema que "no puede esperar", como decían. Una de las acciones que el colectivo ha programado tiene lugar este sábado. Se trata de una movilización con la que bajo el lema: Basta de promesas vacías: ¡Actuemos ya!, quieren simbolizar el calor que va a pasar la ciudadanía, vestidos de trajes de baño o con accesorios de playa y recorriendo las calles de Córdoba.

Además, este lunes tendrá lugar un taller de Huerto Ecológico en Fidiana, a cargo de la asociación Siempreviva. Otra de las próximas actividades que se van a realizar es un espectáculo a cargo de los hermanos Moreno, que involucra a toda la familia. El evento tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en Santuario.

Por otro lado, Barrios por el Clima lleva a cabo acciones directas ya que "no vamos a esperar a que lo hagan por nosotros", señala Contreras. Entre ellas, han hecho plantaciones en parques que, aseguran, están muy abandonados por parte del Ayuntamiento o cuidado del arbolado que ya hay plantado.