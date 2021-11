El alcalde de Córdoba se ha mostrado hoy dispuesto a revertir la peatonalización de La Viñuela, tras la consulta popular llevada a cabo por la asociación de vecinos del barrio. En dicha consulta, cuyo escrutinio se llevó a cabo anoche en la Casa Ciudadana, un 69,8% de los encuestados rechazan la peatonalización que impera en la calle desde junio del 2019. José María Bellido ha asegurado que toman nota de este resultado y ha explicado que quiere mantener un diálogo con los vecinos afectados para ver posibles soluciones, incluida la reversión total de la peatonalización.

En este sentido, el alcalde ha recordado que la peatonalización fue un acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba, el consejo de distrito de Levante Sur y la asociación de comerciantes de La Viñuela, pero que desde el día de la inauguración, el 6 de junio del 2019, detectaron “a pie de calle” que había algunos vecinos con quejas sobre la medida. El gobierno local optó entonces por dejar un tiempo para ver cómo encajaba el corte de tráfico este barrio y ahora ha llegado el momento de hacer balance. “Espero tener un diálogo con los vecinos y si no están de acuerdo, no tendremos inconveniente en volver al tráfico”, ha dicho Bellido.

El alcalde ha añadido que su equipo de gobierno no actúa con soberbia y que si los vecinos les dicen que no a iuna de sus propuestas tendrán la humildad de revertirla. Es más, Bellido ha valorado de forma positiva la iniciativa de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Viñuela para llevar a cabo una consulta popular, una especie de referéndum, que no considera “en absoluto una afrenta” al gobierno local sino un acto democrático y de participación ciudadana activa.