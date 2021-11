María del Carmen Arias Blanco (Villaralto, 1962) es desde el pasado martes la primera presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba y una de las cuatro galenas que ejercen esta responsabilidad en España. Arias, que era vicepresidenta primera en la directiva saliente, sustituye en el cargo a Bernabé Galán, que desde ya ocupa el puesto de presidente emérito. Vinculada a la medicina familiar y rural desde hace tres décadas, esta facultativa ejerce actualmente su labor entre Villaharta y Obejo. María del Carmen Arias estudió Medicina en Córdoba y también obtuvo el título de doctora en Medicina con la calificación de sobresaliente cum laude. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, investigadora en el Imibic y tutora de residentes, entre otros méritos.

¿Por qué estudió Medicina?

No recuerdo un momento concreto en que no pensara en ser médica porque es lo que he querido siempre. Desde pequeña fue mi objetivo.

¿Qué le motivó a vincularse a la junta directiva del Colegio de Médicos hace una década?

Empecé a colaborar con el colegio en la Semana Cultural Galeno, por mis aficiones en este campo, pero quien me pidió colaborar como vocal de Primaria fue el expresidente del colegio Serafin Romero. He ocupado desde entonces distintos cargos hasta la actualidad. El colegio es colaborar, para hacerlo grande y que sirva de casa y ayuda ante los problemas y necesidades de los colegiados.

¿Cuáles van a ser los principales objetivos de su directiva?

La mejora continua de la profesión médica, en un escenario de feminización de esta labor y de incremento de facultativos jubilados. Por otro lado, fomentar la adhesión de los estudiantes al colegio mediante el carnet precolegial; la promoción del empleo; la transformación digital del colegio y de sus servicios; el impulso de los premios de investigación; la potenciación de la medicina familiar, rural y de urgencias; la formación continua; la acreditación de la calidad o el apoyo a la medicina privada.

¿En qué situación se encuentra la profesión médica, con continuas protestas por la falta de médicos y sobrecarga laboral acentuada por la pandemia del coronavirus?

La profesión médica está sufriendo mucho durante la pandemia, pero al final los médicos tiramos del carro de cualquier forma. Pero estamos en un momento sanitario complicado en el que se debería dar algo de respiro a la profesión. Nuestro trabajo es de mucha responsabilidad.

¿Implica una gran responsabilidad ser la primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Córdoba y también ser la primera presidenta de este tipo de instituciones en Andalucía?

Ser presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba va a ser una labor más de las que llevo a cabo a diario. Representar a una profesión tan necesaria y con tantos aspectos por resolver es un orgullo y una responsabilidad.

El Colegio de Médicos de Córdoba lleva desde hace muchos años impulsando la investigación, en colaboración con distintas entidades. ¿Durante su mandato se va a seguir fomentando?

La investigación en biomedicina es la más importante a la hora de resolver problemas de salud. Se ha comprobado durante la pandemia. Se han tenido que poner en marcha investigaciones de forma muy rápida, con respecto al abordaje del covid y para el desarrollo de vacunas. La investigación aporta soluciones. Por eso, es primordial que desde el Colegio de Médicos se fomente y premie la investigación. Como la atención primaria y la rural tienen menos probabilidad de hacer investigación, vamos a intentar que los profesionales se motiven para investigar y que se les reconozca este esfuerzo.

¿Qué aporta la colegiación a los médicos?

Todos los médicos son colegio. Entendemos el colegio como representación de la buena práctica de la medicina, dentro de los márgenes de la deontología y la ética médica, y para ser garante de una buena práctica médica.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión, que ha enfocado a la asistencia en el ámbito rural?

Me encanta la medicina rural, pero en realidad me gusta toda la medicina. Hice también medicina nuclear y me gustaba, pero la medicina de familia abarca todos los aspectos clínicos, sociales, familiares, es la medicina más completa, que viví más en mi pueblo. La medicina rural me transmite la esencia de la medicina, pero también es difícil porque tienes que apartarte de la ciudad. Por eso, tenemos que seguir batallando desde el colegio para el fomento de esta medicina, para que la gente la conozca. Desde mi faceta como tutora de residentes rurales intento que los futuros especialistas médicos aprecien la parte buena de la medicina rural.

¿Qué papel estima que están desarrollando los médicos cordobeses durante la pandemia?

Los profesionales sanitarios salieron al paso al principio de la pandemia, sin medios preventivos en unos momentos muy difíciles. Suplieron la falta de información que había en los inicios sobre el abordaje del covid con todos sus conocimientos y con todo lo que pudieran aportar para ayudar.

El Colegio de Médicos de Córdoba fue pionero en el abordaje de agresiones a sanitarios. ¿Qué se puede hacer más para que no sigan produciéndose estos hechos?

Seguir teniendo tolerancia cero contra las agresiones, sin bajar la guardia, porque no se pueden consentir los atentados contra profesionales sanitarios, cuando son trabajadores que están volcados para ofrecer la mejor atención a la población.

¿En su familia hay más profesionales de la sanidad?

Sí, mi hijo, que es especialista en Dermatología, y mi hija, que aunque es enfermera, está cursando cuarto curso de Medicina.

¿Le llenaría de orgullo que sus hijos hereden el currículo de su madre?

Espero que mis hijos me superen con creces.