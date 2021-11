La Asociación de Vecinos Barriada de la Viñuela ha celebrado una consulta popular en el barrio sobre la peatonalización que se llevó a cabo en la avenida de la Viñuela, un vial cortado al tráfico desde el 6 de junio del 2020. En el sondeo han participado un total 893 vecinos, de los que 36 quieren que se quede como está la avenida en la actualidad (4%), 230 quieren que se peatonalice como Capitulares (25,7%), 624 están en contra de la peatonalización (69,8%), 2 no saben/no contesta y 1 vecino ha votado en blanco.

En la encuesta se pedía el nombre y DNI de los vecinos y el recuento lo han realizado de forma manual miembros de la asociación de vecinos de La Viñuela, con la asistencia de varios vecinos y periodistas, se ha llevado a cabo esta tarde en la Casa Ciudadana y la intención de la asciación es pedir una reunión con el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico.

La jornada electoral, el día 10

La asociación de La Viñuela ha llevado a cabo esta encuesta vecinal, para lo que buzoneó una octavilla con las preguntas para que los vecinos las rellenasen y las depositasen en unas urnas que se ubicaron en la misma avenida el pasado miércoles 10 de noviembre, en horario de 11.30 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas. La jornada resultó, según los vecinos, un día de convivencia “como hacía tiempo que no había”. El escrutinio ha arrojado los porcentajes de las cuatro repuestas que se proponían a los vecinos: que vuelva el tráfico a La Viñuela, que se quede como está, que se avance hacia la peatonalización completa (tipo Capitulares) o no sabe / no contesta.

El presidente de la asociación, Francisco Molina, ha explicado que la idea de la consulta surgió por las quejas vecinales que ocasionó el hecho de que la peatonalización fuera avisada por el Ayuntamiento de Córdoba “con pocas horas de antelación” a los vecinos, lo que provocó "y sigue provocando", señalan en un comunicado, "innumerables inconvenientes al vecindario, comerciantes y personas que normalmente usan dicha avenida".

Entre los principales inconvenientes estarían "la pérdida de aparcamientos (80), la dificultad extrema de carga y descarga de enseres y mercancías tanto para particulares como para abastecimiento de los comercios, y el distanciamiento, disminución y por tanto saturación de los contenedores de residuos y papeleras de la zona".

La asociación asegura que no se alinea con ningún posicionamiento, "solamente nos vemos obligados a realizar dicha encuesta debido a los requerimientos y quejas que nos llegan diariamente. Solo buscamos que la voz de la vecindad sea escuchada y poder acceder a una mejor calidad de vida, armonizando las diferentes actividades", dijo Paco Molina, presidente de la asociación vecinal. La asociación buzoneó durante varios días los cuestionarios en el perímetro que va desde Ronda de la Manca a Benito de Baños, y desde la avenida de Libia hasta Rabanales, y ha informado a los vecinos a través de un coche con megafonía.

Aunque desde la asociación insisten en la imparcialidad, su presidente explica el malestar que había por “la peatonalización que se dijo que iba a ser provisional hasta febrero del 2021, pero ha continuado igual”. Además, “algunos comerciantes se quejan de que no venden, otros, de que hay más suciedad y otros vecinos se quejan de que está más lejos de su casa la basura, de que hay problemas de aparcamiento y para la descarga”, añade el presidente que también asegura que los taxis tienen dificultades para entrar y que “parece que hay más ratas”. La asociación hizo ya una pequeña encuesta, “donde el 70% nos comunicó que le iba peor” y ya tuvieron una reunión con el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico.