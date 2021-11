El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública este jueves la convocatoria para la provisión en propiedad de 6 plazas de peón mediante el sistema de oposición en turno libre incluida en la oferta pública de empleo del 2018. Según indican las bases, estas plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes al denominado personal de oficios del convenio colectivo municipal y están reservadas para personas con discapacidad intelectual.

Los aspirantes que deseen participar en la oposición deberán cumplir una serie de requisitos, como tener la nacionalidad española, no haber sido separado por expediente disciplinario del servicio en las administraciones públicas ni hallarse en inhabilitación del ejercicio de funciones públicas, tener el certificado de escolaridad o equivalente; poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas de peón, certificada por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales; tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de las funciones a desempeñar. Los interesados deberán acreditar su condición de discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

Las personas interesadas, únicamente podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, que se podrán descargar en el registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.

La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Las solicitudes deberán dirigirse al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La selección se realizará con dos ejercicios, un cuestionario de 40 preguntas con 3 respuestas alternativas para el que habrá un tiempo máximo de 1 hora y del que habrá que contestar correctamente al menos el 50% de las preguntas para obtener un 5. El segundo ejercicio será una prueba práctica, elegida por el secretario/a, de forma aleatoria, entre las preparadas por el Tribunal.