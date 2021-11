Qué mejor manera de disfrutar de Córdoba y su provincia que en moto. Las dos ruedas son la mejor opción para hacer esas escapadas que son la envidia de los que solo conducen coches. Los moter@s, como ellos mismo dicen, son especiales. Quien disfruta de esta afición, lo hace de “una sensación de libertad, de tranquilidad… es como una combinación perfecta entre la ruta, la moto y tú”, apunta Juande Fernández, motero de Moriles desde que tiene uso de razón y cuya última aventura fue subir hasta Cataluña para después cruzar de este a oeste los Pirineos hasta el Faro de Higuer, en Irún.

Pero en esta ocasión no vamos a plantear una ruta tan larga ni exigente, nos centramos en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba ha diseñado tres recorridos con los que se cubre buena parte de la provincia e invita a descubrir sus encantos, mientras se discurre por carreteras y pistas que harán las delicias de los moteros. Tres rutas para los cordobeses y también para aquellos que llegan a la capital califal, son amantes de las motos y le quieren dedicar un día (o tres) a su afición. El no venir en moto a la ciudad o simplemente no poseerla, ya no es un problema. El sector de las dos ruedas está cambiando y existe una empresa como Hélice Motor que ofrece el servicio de alquiler de motos. Con unos precios por día realmente competitivos, ya no es necesario tener una motocicleta en la cochera.

Luego hablaremos más sobre esta nueva opción que existe de disfrutar la pasión por las motos en Córdoba. Ahora nos centramos en las tres rutas que se han diseñado. Se trata de tres etapas en la que hemos ido aumentando el nivel de exigencia sobre la moto.

RUTA 1. CÓRDOBA SUR. 285 km. 4 h 50 min

La más cómoda y ligera de las rutas planteadas, sin demasiada exigencia en sobre la moto. Tomamos como punto de partida, para todas las rutas, el puente de San Rafael de la capital califal. Un total de 285 km y una estimación de cinco horas sobre la moto, pero el total de la escapada puede ser de entre 6 o 7 horas, según las paradas que se realicen.

Salimos de la ciudad dirección Alcolea por la N-IV para después continuar por la CO-3103, que nos conduce por la carrera que va hacia el AquaSierra de Villafranca. Cruzamos el Guadalquivir y enganchamos de nuevo la N-IV dirección El Carpio. Tomamos la salida A-306 hacia Bujalance/Cañete de las Torres/Jaén. Pasamos por Maruana, La Cruz y bordeamos Bujalance; continuando por la A-309 hasta Castro del Río. Esta carretera está algo bacheada, pero es ancha y tiene buen trazo. Dejamos la Autonómica para retomar la Nacional durante 34 kilómetros, luego tomaremos el desvío a la derecha hacia la CO-7201, donde buscamos la localidad de Zamoranos. Avanzamos hasta Priego de Córdoba, que para quién no lo conozcan debería ser una parada obligatoria de la ruta.

Tras abandonar Priego, la siguiente parada será Rute. Para ello, atravesamos el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. En esta zona, circulamos por una carretera secundaria, más estrecha y curveada. Se puede ver el Pico de la Tiñosa, el techo de Córdoba. Rute puede ser un buen sitio para comer, todo depende de la hora de salida, y del hambre, claro. Además, allí hay varios museos, por ejemplo, del anís (nada de beber durante la ruta) y también encontramos La Flor de Rute, especialistas en dulces navideños y mucho más. Dos regalitos estupendos para llevar a casa.

Continuamos la ruta dejando el embalse de Iznájar a nuestra izquierda (quien quiera alargar la ruta, la A-331 le lleva y le dejará unas bellas vistas). Este tramo de carretera lo han arreglado no hace mucho, dejando muy bien el piso, siendo una zona más rápida. Atravesamos las localidades de Encina Reales y Benamejí, para ya volver hacia el norte. En la intersección de la A-751 y la 761, está el restaurante-asador Suiza, un lugar para disfrutar de unas carnes de primera calidad a la brasa. Sin pretensiones, pero el que lo conoce, repite. También sería un sitio genial para descansar y comer, aunque algo más adelante nos encontramos con Moriles. Tierra de vinos, bodegas, pero también buen comer. Taberna la Solera, Mesón Los Faroles con sus flamenquines XL o el Bar Zurito, con el mejor pescado de la zona, son opciones muy apetecibles. Las bodegas de Doblas, Al Monte o el Lagar de Casablanca, son buenos sitios para comprar una botella para beber en casa.

Continuamos hacia el norte por la campiña cordobesa, recorriendo Aguilar de la Frontera, Montilla y La Rambla. Tomamos la CO-3303 hasta San Sebastián, bordeando el pueblo para encarar la CV-73, pasando por La Victoria y Aldea Quintana. Los pocos kilómetros que quedan hasta Córdoba, lo hacemos por la CO-3304 hasta Guadalcázar, para seguir por la A-3051 hasta el Polígono de la Torrecilla.

DESCARGA EL PASO A PASO DE LA RUTA 1

DESCARGA EL ARCHIVO KML PARA TU GPS RUTA POR CORDOBA SUR

RUTA 2. CÓRDOBA NORTE. 288 km. 5 h 3 min

En esta ruta, aumenta algo grado de dificultad, pero su recorrido nos deja unos parajes increíbles y nos muestra en cinco horas gran parte de la zona norte de Córdoba. En esta ocasión, salimos de la ciudad hacia el este, buscando la carretera de Palma del Río. Muy conocida y sin ningún tipo de dificultad. Pasamos por Almodóvar del Río, que no estaría de más visitar su Castillo, escenario de cotizado prestigio y protagonista en Juegos de Tronos, por ejemplo. Aunque eso sí, su visita igual te lleva media mañana. Ya es cuestión de cómo organizar la ruta. Seguimos adelante, dejamos atrás Posadas y giramos a la derecha hacia la A-3151, por la que atravesaremos el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. El pilotaje se vuelve más exigente, muchas curvas, muchos cambios de marcha entre segunda y tercera, alguna curva incluso en primera, con velocidades que oscilan entre los 20 y los 60 km/h. Como diría aquel, “esta zona es muy motera”.

Continuamos hacia el norte, dejamos a la izquierda la planta de reciclaje de El Cabril, pasamos Cadenchosa y Ojuelos Altos, y giramos a la derecha buscando Doña Rama. Todo ese tramo ya es mucho más plácido, con menos vegetación en el paisaje, más llano. Tomamos la CO-7403 para pasar por Villanueva del Rey y seguimos por la 7401 y la 7400, dirección Espiel. En este punto nos encontramos con un puente que atraviesa la cola del embalse de Puente Nuevo, desde donde se tiene unas vistas espectaculares. Aunque la idea no es entrar en Espiel, según sea la hora de comer, es un pueblo con buenos recursos gastronómicos.

Turno para la N-502 hasta Pozoblanco, de camino veremos la estatua del escultor Aurelio Teno, en el Puerto Calatraveño. Bordeamos la localidad pozoalbense por el sur para tomar la recta de la A-424, que se puede hacer algo pesada, hasta Villanueva de Córdoba. Seguimos a la derecha para tomar una carretera con más carácter, la A-421. En su trazado, pasamos por los Montes Comunales, formado mayormente por un extenso bosque de pino. Tras pasar Adamuz y antes de llegar a Fuente Agria, está el mirador de Sierra Moreno, deja espectaculares vistas. Eso sí, no dejes nada de basura o, si puedes, recoge algo de lo que veas allí tirado, últimamente está descuidado. El último tramo sería la inversa de la salida de la ruta 1. Desde Villafranca, salimos por el AquaSierra y buscamos Alcolea y ya después Córdoba.

DESCARGA EL PASO A PASO DE LA RUTA 2

DESCARGA EL ARCHIVO KML PARA TU GPS DE LA RUTA CORDOBA NORTE

RUTA 3. CÓRDOBA SIERRA. 229 km. 5 h 12 min

Esta ruta ya es otra cosa. Es turno para que el piloto valore su pericia sobre la moto y también la máquina sobre la que monta. Al igual que en la ruta anterior, salimos de Córdoba por la A-431, dejamos atrás Almodóvar y a la altura de Posadas, salimos por la A-3075 en dirección Villaviciosa. Conforme pasan los kilómetros, la carretera se estrecha y las curvas son continuas, por lo que se exige concentración. Tras pasar Villaviciosa, seguimos por la 3075, muy conocida también en este tramo por los moteros. Sinuosas curvas, estrecha y con atractivos paisajes, como cuando transcurre por Puente Nuevo, el puente, y se abre ante tus ojos el embalse. Hasta llegar a la gasolinera del Vacar, también un buen puñado de curvas curiosas.

Tomamos la Nacional 432 durante apenas 5 kilómetros para poder llegar hasta Villaharta, una localidad con mucho encanto. Tras esto, nos espera la exigente CO-6410 durante más de 30 km. hasta Pozoblanco. A mitad de camino, podemos desviarnos de la ruta y hacer una parada para contemplar los restos de lo que fueron unas trincheras de la Guerra Civil. La tierra que vio morir al torero Francisco Rivera ‘Paquirri’, Pozoblanco, sería buena plaza para almorzar. Muchos sitios del buen yantar, pero, entres al que entres, no te vayas sin probar un buen cochifrito. O cualquier cosa que te recomienden, está todo bueno.

Con la barriga bien servida y evitando tener mucha modorra, comenzamos a conducir hacia el sur por la CO-6411. Aquí hay que estar muy pendiente de la carretera, el asfalto es bastante irregular. Al pasar Obejo, llega la parte más interesante de la ruta. 40 kilómetros de adrenalina y concentración, sobre todo en el primer tramo. Nos espera una pista of road, una carretera de terracería. Mucho cuidado con el terreno: tierra, baches, piedras y muy irregular. Una vez se llega a la altura del Guadalmellato, ya vuelve a ser carretera, de montaña, estrecha, sin casi protecciones a los márgenes, también con muchas irregularidades… pero carretera. Las vistas a lo largo de esta zona son impresionantes. Atravesamos la presa del Guadalmellato y luego nos espera el Pantano de San Rafael de Navallana. Terminamos la tercera ruta girando a la derecha para tomar dirección Alcolea, tras pasar el Puente Mocho.

DESCARGA EL PASO A PASO DE LA RUTA 3

DESCARGA EL ARCHIVO KML PARA TU GPS DE LA RUTA CORDOBA SIERRA

ALQUILER DE MOTO EN CÓRDOBA

Como ya hemos dicho, si te apasiona las motos, te gusta hacer rutas, pero solo puedes una vez al año, no merece la pena tener una moto en la cochera cogiendo polvo. Hélice Motor ofrece la mejor solución para los motoristas sin moto o para aquellos que aún no saben qué maquina comprar y quieren poner a prueba distintos modelos.

En este concesionario de motos, destacan las BMW, todo un referente en el mundo de las ruedas. Una marca histórica que no ha dejado de evolucionar, pensando siempre en grandes aventureros y diseñadas para largos viajes. Las BMW aportan comodidad, capacidad de carga, autonomía, fiabilidad y calidad.

Con todo esto, Hélice Motor ofrece a los cordobeses y foráneos su servicio exclusivo de alquiler de motos en Córdoba. Entre las “bellezas” que alquilan se encuentran algunos de los buques insignia de la marca BMW, como son la GS 1200 Adventure, 1200 RT, 1600 GTL y la exclusiva y novedosa 1800 R18. Para las tres rutas que hemos diseñado, todos estos modelos son aptos, aunque la ruta 3 sería más para la GS.

Alquilar una moto en Córdoba de alta gama con seguro a todo riesgo y demás, es barato. Para el partido y lo que ofrece una moto, las cuentas salen. Hélice Motor alquila sus máquinas a partir de los 179 €/día. Además, ofrece posibilidad de alquilar también maletas, GPS o indumentaria.

Con todo lo acontecido por la pandemia del Covid ya más olvidado, el uso de las motos ha aumentado, incrementándose las ventas ante las ganas de la gente de disfrutar de su pasión y del aire libre. Así pues, si no tienes moto ya sabes a dónde acudir para alquilar una en Córdoba. Hélice Motor tiene la solución, no te quedes atrás mientras tus amigos se van de ruta, alquila una BMW y únete a la espada.

