Vox dice sentir “vergüenza” de un alcalde que entra “en pánico” cuando se anuncia la eliminación del impuesto de plusvalías y “se pliega” a los mandatos del PSOE con tal de no recortar gasto municipal. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha arremetido contra el alcalde, José María Bellido, y asegura sentirse “estupefacta” por la reacción del Partido Popular ante el anuncio de una bajada de impuestos. Para la edil es sorprendente que Bellido y un partido liberal como el PP puedan “entrar en pánico” cuando se anuncia la eliminación del impuesto “injusto” de plusvalías, solo porque tienen que recortar gastos, algo incompatible para PP y PSOE, sostiene.

Badanelli ha recordado que PP, Cs y Vox firmaron un acuerdo para avanzar en la rebaja fiscal en Córdoba, en el que se incluye el compromiso de eliminar las plusvalías. De hecho, este año se ha aprobado la bonificación hasta el 95% de las plusvalías mortis causa (herencias), que implica prácticamente la eliminación del gravamen. “O mentía entonces, o miente ahora cuando un gobierno socialcomunista intervencionista trata de esquilmar a los ciudadanos”, ha afirmado Badanelli.

Por ello, Vox asegura que seguirá reclamando esa bajada en lo que queda de mandato y pregunta a Bellido si se va a cumplir su palabra o va “a dar de nuevo una patada adelante”. Badanelli considera que solo Vox habla claro y solo Vox quiere eliminar por completo las plusvalías, “porque es un impuesto injusto que carga a las clases populares y las clases medias”.

Desde este grupo municipal han propuesto algunas ideas a Bellido para avanzar en el recorte de gastos recordando lo recogido en su informe por parte de la Intervención. “Pueden recortar en la política subvencional del gobierno local hasta 36 millones de euros que dieron el año pasado en subvenciones directas. Si se eliminan de un plumazo no lo notaria nadie”, garantiza Badanelli, que también propone la rebaja de los 2,5 millones que el gobierno local paga al año en asesores o lo que destina a Participación Ciudadana. “Hay millones que se despilfarran en chiringuitos y cosas eliminables que no se hacen porque no se quiere”, ha dicho.

Vox dice que no habrá presupuesto en enero

Por otro lado, la portavoz de Vox se ha referido a la aprobación de los presupuestos municipales para el 2022 para asegurar con contundencia que no se aprobarán para que entre en vigor el 1 de enero, como era intención del gobierno local. Para Badanelli esta circunstancia demuestra “la falta de capacidad” de gestión del gobierno, porque “no quiere o no puede arreglar los problemas de la ciudad”.

La concejala recuerda que su grupo municipal pidió ya en junio información para aprobar las cuentas en enero y mejorar los escasos porcentajes de ejecución presupuestaria logrados este año (45%).

Badanelli duda de que el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, cumpla su palabra de presentar un borrador de presupuestos dentro de dos semanas —lo ha dicho en la comisión de Hacienda— y ha eximido de esta tardanza a Cs, un grupo que “está desaparecido”.