El Sindicato Médico Andaluz se ha concentrado este miércoles en la Puerta del Centro de Salud Carlos Castilla del Pino bajo el lema "salvemos nuestra atención primaria", para reclamar mejores condiciones para pacientes y sanitarios. Entres otras cuestiones, piden un mínimo de 10 minutos para cada paciente y más personal para que esto sea posible.

Según ha manifestado la secretaria general de este sindicato en Córdoba, Inmaculada Romero, los médicos andaluces que acaban su residencia en Andalucía se marchan de la región porque no aceptan las "lamentables" condiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que la solución pasa por ofrecer mejores contratos a los profesionales. "Vemos a la atención primaria enferma de muerte y como médicos no podemos asistir a este desmantelamiento quedándonos de brazos cruzados", ha subrayado Romero.

Los sanitarios exigen, además de los 10 minutos por paciente que es el doble del tiempo que tienen en la actualidad para atender, otras variantes como que los médicos no vean pacientes de otros compañeros porque no es una asistencia adecuada o que no se citen dos personas a la misma hora "porque es imposible atenderlos a la vez y esto genera retrasos".

En cuanto a personal, Romero ha informado que hacen faltan 1.000 médicos en atención primaria y 300 pediatras en Andalucía y no hay facultativos "porque no se le está dando un buen trato institucional a los jóvenes". Cifras que crecerán con las próximas jubilaciones. Otra de las razones de la protesta tiene que ver con la pandemia. "Se nos ha abonado un mal llamado complemento de productividad en el cual se nos ha castigado por no haber cumplido algunos objetivos. Yo lo que sí puedo decir es que tanto los médicos como el resto de profesionales sanitarios nos hemos jugado la vida y si eso no es cumplir un objetivo yo quisiera que me lo explicara la administración", ha matizado la doctora.

Otras movilizaciones

El sindicato ha reclamado estas medidas en toda la comunidad autónoma. Hasta Castilla del Pino han acudido sanitarios de otras partes de la provincia como La Carlota y Pozoblanco y también de otros centros sanitarios de la ciudad como el Hospital Reina Sofía. Además de esta harán más movilizaciones desde el sindicato y otros colectivos. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se unen con una concentración el próximo jueves en el Hospital Infanta Margarita de Cabra en protesta por el "despido brutal" de los 8.000 trabajadores y para exigir un cambio en la política sanitaria del SAS, donde los profesionales "dejen de sentirse maltratados de forma continua".

Un problema que afecta a pacientes

Por último, los sanitarios piden a los pacientes que entiendan la situación y les muestran su apoyo. "Nosotros también somos pacientes y somos conocedores del nerviosismo y agresividad que provocan los retrasos y listas de espera, pero no podemos hacer nada más, no está en nuestra mano", ha lamentado Romero.