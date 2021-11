La Junta de Andalucía, de mano de los sindicatos y empresarios, quiere poner en marcha un plan (como muy tarde a principios del año que viene) para intentar actuar ante la alta siniestralidad laboral que existe en la provincia de Córdoba, por encima de la media andaluza. El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Córdoba, Ángel Herrador, ha detallado que ya se ha tenido una primera toma de contacto con todos los agentes implicados en el proyecto y ha añadido que a lo largo de este mes y del que viene se avanzará en las reuniones para tener el plan aprobado lo antes posible.

En cuanto a las partes de dicho plan, Herrador ha detallado que son siete. La primera busca implementar un programa de investigación de accidentes laborales leves, teniendo en cuenta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo investiga los más graves, cuando los pequeños incidentes representan el 98% de la siniestralidad en el trabajo. En este punto también se trabajará con los autónomos y se les pondrá a su disposición a los servicios del Centro de Prevención de Accidentes Laborales.

Dentro de este plan también se hará una actualización del registro de delegados de prevención y se estudiará la siniestralidad en la provincia en los últimos cinco años para averiguar en qué sectores tienen lugar los sucesos y así actuar, ha dicho el delegado, "de forma pormenorizada".

También se pretende mejorar la comunicación con los servicios de prevención ajenos y potenciar la línea de información con la que cuenta la Junta para este tipo de asuntos, pero que no es suficientemente conocida. Por último, se potenciará el plan y todo lo que rodea a la prevención de riesgos laborales tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Los sindicatos piden la derogación de la reforma laboral

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Marina Borrego y Vicente Palomares, respectivamente, han pedido directamente la derogación de la reforma laboral al considerar que desde su entrada en vigor se ha visto afectada la seguridad de los trabajadores.

Borrego ha manifestado que desde CCOO se buscará aportar al citado plan creación dentro del sistema de salud de la figura de Medicina del Trabajo, ha pedido más medios para la Inspección de Trabajo, sanciones más duras para las empresas que incumplan la ley, más valor para los delegados de prevención y más formación en las empresas.

La secretaria general de CCOO Córdoba ha incidido en que estas acciones son más que necesarias teniendo en cuenta, ha recordado, que en Córdoba, en lo que va de año, ya han muerto 13 personas en accidente laboral.

Mientras, Vicente Palomares considera que no solo hay que estudiar los accidentes laborales para intentar erradicarlos, sino que hay que "hacer ver a las empresas que evidenciar una deficiencia no es negativo, sino positivo" porque de contar con verdadera cultura preventiva dichos sucesos "pueden ser erradicados". El secretario general de UGT Córdoba también ha puesto sobre la mesa la necesidad de ir hacia los riesgos psicosociales de los trabajadores.

CECO reconoce que "hay mucho por hacer"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, no ha dejado pasar la oportunidad de responder a los sindicatos y su petición de derogación de la reforma laboral y asegurando que "no voy a entrar en debates que no me corresponden" ha manifestado que "ningún país puede tomar decisiones de ámbito legislativo fuera de las líneas de actuación que la UE ha establecido".

Más allá de ese mensaje, Díaz ha apuntado que "el capital más importante que tiene una empresa es el humano" y ha apostillado que ese capital también incluye al empresario. A ello ha agregado que este proyecto es un "plan de actuación que tiene más de concienciación" ya que esa cultura de la seguridad debe ser "un aceite fino que tiene que calar desde el trabajador hasta el empresario".