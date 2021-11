El Ayuntamiento de Córdoba ha desplegado un año más una pancarta contra la violencia machista, un acto que es el pistoletazo de salida de los actos en torno al 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acto ha contado con la asistencia de la mayoría de partidos políticos , así como con la presencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y de miembros de la plataforma cordobesa contra la violencia de género.

La consejera Ruiz ha puesto en valor la campaña iniciada por Sadeco, que ha rotulado su flota con mensajes en apoyo de las mujeres y el teléfono de asistencia 900 200 999, al considerar que es un buen símbolo de esta lucha. “Es un problema de toda la sociedad”, ha recordado la titular de las políticas de Igualdad de la Junta de Andalucía. “No es un problema de las mujeres, no es un problema familiar, no es una violencia esporádica, es una violencia estructural, global y mundial, que afecta a todas las mujeres en el mundo por el hecho de ser mujeres”, ha añadido. “Son nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras compañeras de trabajo no vamos a mirar hacia otro lado, podemos salvar una vida solo marcando este teléfono: 900 200 999”. Solo en este semestre se han recibido más de 30.000 llamadas, “30.000 vidas salvadas”, de ellas 1.500 llamadas se han registrado en Córdoba.

La clave, la educación: #EducaElAmor

Son 137 mujeres en el mundo las que mueren asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, 6 mujeres de media en España, la última en Andalucía en la localidad gaditana de San Roque, y 44 niños asesinados. “Una sociedad digna no lo puede permitir. Aquí estamos todas las instituciones, los partidos políticos, desde las empresas, unidos con lealtad y colaboración”, ha asegurado Ruiz para quien la clave está en la educación. En este sentido se ha referido al congreso Educar en igualad, celebrado recientemente con la asistencia de más de 2.000 personas.

Para 2022, la Junta de Andalucía ha incrementado con 6 millones las políticas contra la violencia machista y el Instituto Andaluz de la Mujer, 53 millones, según las cifras dadas por la consejera.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha valorado que se mantenga el compromiso de Córdoba en la lucha contra la violencia de género. “El compromiso del gobierno local es contundente, imposible de variar porque la ciudad lo quiere, nosotros lo sentimos y porque las mujeres, como dice una campaña de Sadeco, no pueden sentirse solas porque no lo están”, ha dicho. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, también ha puesto en valor el trabajo conjunto de las administraciones. “Es fundamental educar el amor en el amor porque hay que mandar tambien mensajes positivos a toda la ciudadanía porque solo así se podrá erradicar esa lacra. Desde el gobierno del ayuntamiento de C-órdoba no pensamos dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género”.