¿Habrá desabastecimiento de productos en el Black Friday o en Navidad en Córdoba? ¿Se podrá encontrar una marca concreta de ginebra en el supermercado? ¿Será posible conseguir el juguete de moda para el día de Reyes? Los interrogantes son muchos y las causas que los provocan no se quedan atrás. La respuesta no está clara del todo, aunque casi con total seguridad se podrá encontrar casi todo lo que se necesite y, de lo contrario, habrá alternativas. La mayor época de consumo que existe en el año arranca ahora y lo hace en medio de diversas circunstancias geopolíticas que tienen a varios sectores en jaque. Hay una clara crisis de contenedores de mercancías, hay falta de materias primas y los precios están subiendo. ¿Cómo afrontan los distintos sectores los próximos meses?

Jugueterías (Habrá que adelantar la carta a los Reyes)

El sector de los juguetes acumula gran parte de sus ventas en la época navideña. No es raro que cada año haya ciertos juguetes muy complicados (o casi imposibles) de encontrar y es posible que esta Navidad esa dificultad se incremente un poco más. La solución, adelantar lo máximo que se pueda la carta a los Reyes Magos.

Lo aconseja Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet, una cadena que cuenta con varias tiendas en la provincia de Córdoba. Gaspar deja claro que "no va a haber falta de producto", pero sí apunta que «los productos más demandados se van a agotar, como siempre». Lo que ha hecho el sector este año es adelantar sus previsiones y la mayoría de cadenas ya tienen los catálogos en el mercado. Como afirma Gaspar, "lo que antes se agotaba el 20 de diciembre, este año se va a agotar el 12".

Bebidas (Menos ginebra británica, poco vidrio)

José Antonio Moreno es gerente de la empresa Cervedist, distribuidora de bebidas en Córdoba, y cuenta que hay ciertas bebidas cuya llegada se está viendo afectada por ciertos factores. El Brexit es uno de ellos y ha provocado que muchos productos británicos, como la ginebra Beefeater o el Johnnie Walker, llegue ahora "a cuentagotas". Moreno cuenta que esto no es nuevo y que cuando se dio a conocer en los medios de comunicación "hubo quien entró en pánico, como lo que pasó con el papel higiénico en el confinamiento".

Sin embargo, este empresario asegura que el desabastecimiento total no va a llegar, simplemente si antes conseguías diez cajas, ahora se conseguirán cinco. El problema está en que las empresas más potentes se queden con gran parte del producto, haciendo que el resto no pueda acceder a ciertas marcas.

También ha ocurrido que ante el temor de no tener ciertas marcas, se haya intentado conseguir más producto de otras. Por ejemplo, el temor a no tener Beefeater ha disparado la demanda de Larios, tanto que la empresa malagueña, asegura Moreno, se ha visto "desbordada".

Además, la crisis de materias primas afecta a las envasadoras, que no tienen tanta disponibilidad de vidrio, algo que está afectando, entre otras, a la sueca Absolut Vodka. Moreno deja claro, en cualquier caso, que "el suministro no se va a quedar a cero" y apunta hacia esas alternativas. Y es que deberá haberlas para productos muy concretos, como pueden ser el champán francés (como Moët & Chandon) o para la bebida energética Red Bull, empresas que ahora mismo, señala Moreno, "no dan a basto".

Transportes (Menos cargas y subida del combustible)

Los transportistas por carretera son esenciales para que lleguen los juguetes o las ginebras que se consuman estas navidades. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, explica que muchas empresas se han abastecido a tiempo para evitar que todas las crisis que se están sucediendo ahora puedan afectarles ahora que viene una época de consumo. Aun así, los camioneros se echarán a la carretera para hacer su trabaja, aunque se prevea cierta falta de suministros en algunos sectores.

Aranda recuerda, eso sí, que los precios de los transportes se van a incrementar sí o sí, teniendo en cuenta la subida del combustible, que es solo uno de los factores que influenciarán en este hecho. Pero este no es el único problema del sector, que también tiene complicado en estos momentos encontrar camiones con los que trabajar. La falta de productos electrónicos está suponiendo que ahora mismo sea muy difícil comprar un camión y, como explica el presidente de Atransmerco, si se adquiere ahora no llegaría hasta el año que viene.

Automoción (La carencia de microchips)

Esto último, la dificultad de comprar un camión, lo explica a la perfección el gerente de la patronal de concesionarios y talleres independientes de Córdoba Atradeco, José Manuel Rodríguez, que detalla que, por un lado, hay una falta de microchips (elementos indispensables para miles de productos que van desde coches, hasta móviles, pasando por electrodomésticos) y, por otro, existe una crisis en el transporte. La reactivación postconfinamiento, detalla Rodríguez, provocó un aumento de la demanda de metal (al que está ligado inexorablemente el sector de la automoción), que supuso después una carestía de producto y un posterior encarecimiento.

Los automóviles (donde se incluyen turismos, motocicletas y camiones), incide Rodríguez, "son pura electrónica" y por lo tanto el sector se ha visto afectado por esa falta de microchips. En cualquier caso, recuerda el gerente de Atradeco, la mayoría de concesionarios en Córdoba son pequeñas o medianas empresas que no tienen que ver con los fabricantes.

Aun así, lo que está provocando esta falta de coches nuevos es que los clientes se vayan hacia los de ocasión, pero este mercado también tiene un tope. Rodríguez recuerda que el sector todavía no se había terminado de recuperar del varapalo del confinamiento, aunque sí percibía cierta mejoría. Manifiesta, por otro lado, que en el caso de los talleres no se están viendo tan afectados y que, además, todavía no ha repercutido la subida del precio de los suministros en los bolsillos de los clientes. Habrá que ver, eso sí, cómo va recuperándose el sector, sobre todo el de los concesionarios, que tiene su mejor época de ventas en los meses de primavera, cuando no existen gastos adicionales (como sí ocurre en Navidad).

En cuanto a los microchips, también están presentes en productos que sí son muy consumidos en estas fechas, como los teléfonos móviles, los ordenadores o las videoconsolas. Sobre estas últimas, por poner ejemplo, sigue siendo muy complicado encontrar en el mercado la PlayStation 5, una de las grandes del sector.