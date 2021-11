La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha criticado hoy los presupuestos andaluces para Córdoba y ha considerado que el alcalde no defiende los intereses de la ciudad porque prefiere cerrar filas en torno a los dirigentes de su partido. “Es un presupuesto que frena el impulso económico, cultural y turístico que necesita nuestra ciudad. Es más de lo mismo. Intentan hacernos llegar mensajes con mucha propaganda pero lo cierto es que hay muy poca realidad inversora”. Esa es la conclusión a la que ha llegado el grupo municipal socialista tras analizar detenidamente el documento de presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año.

“Que no nos tomen por tontos cuando anuncian esas grandes cifras porque ya sabemos, por la experiencia de años anteriores, que no las van a llegar a ejecutar. Sólo hay que hacer una comparativa con respecto a los niveles de ejecución del presupuesto. Lo sabemos nosotros y, lo peor de todo, lo saben ellos”, ha dicho Isabel Ambrosio, que ha asegurado que en las cuentas del 2022 para Córdoba el Gobierno andaluz no introduce ninguna inversión nueva. "Todo son partidas de continuidad, arrastradas de presupuestos anteriores. Ni siquiera refleja las inversiones que ellos mismos han anunciado: la ronda Oeste, la ronda Norte, el hospital Materno Infantil o las obras de urbanización para la base logística militar", critica.

Asimismo, desde el PSOE lamentan que no recojan tampoco actuaciones que son muy demandadas, como la ronda del Marrubial (una obra con la financiación cerrada desde hace años) o las inversiones concretas en materia de rehabilitación y accesibilidad en los barrios.

Tres años sin avanzar

“La realidad es que después de más tres años de gestión al frente del ejecutivo autonómico, el gobierno de las derechas no ha sido capaz de impulsar y culminar para Córdoba ni un solo proyecto que no estuviera ya sobre la mesa, ninguno de los comprometidos en la campaña electoral. Son de su competencia, no deben hacer nada extra”.

Para Ambrosio, esta gestión es similar a la que PP y Cs están desarrollando en el Ayuntamiento de Córdoba. "Partido Popular y Ciudadanos practican esa política de mucho anuncio y pocas realidades, mucho ruido y pocas nueces. El ejemplo más claro lo tenemos muy cerquita, en este gobierno municipal, que tiene el mismo rostro y la misma foto que el gobierno andaluz. Trabajan de la misma manera: no trabajar”, ha indicado la edil. En este sentido, denuncia que a Bellido le falta planificación, gestión, lealtad con los compromisos adquiridos y capacidad para aprovechar hasta el último recurso que puedan tener los presupuestos municipales, autonómicos o generales, y reconoce estar preocupada "porque a estas alturas del año no se conoce ni una sola línea de los presupuestos municipales de 2022". "Vamos de mal en peor”, porque en los dos años anteriores los presupuestos se han aprobado entre finales de marzo y primeros de abril y después dan las preocupantes cifras de ejecución que se han conocido estos días.

Ambrosio ha añadido que no le vale la excusa que le han escuchado en los últimos días al alcalde de que el asunto de la plusvalía era la causa de que no pudieran tener a tiempo el borrador de presupuestos. Para Ambrosio “han sido 10 días de incertidumbre porque estamos hablando de un impuesto que repercute de manera importante en la capacidad de generar ingresos de un ayuntamiento. Pero ya desde ayer esa incertidumbre se ha despejado. Ya se sabe cuál es la solución propuesta por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, que sí trabaja y que sí gestiona con celeridad”. Ayer mismo, ha recordado, se aprobó el real decreto que garantiza, por un lado, a los ayuntamientos que van a poder seguir recaudando fondos con este concepto, y por otro, al contribuyente que cuando no existan ganancias no tendrá que pagar plusvalía y cuando sí existan se le dará a elegir la fórmula que más le beneficie.

“En un plazo de tiempo muy corto se ha dado solución a un asunto que generaba incertidumbre en todas las administraciones locales. Se ha resuelto en dos semanas para garantizar la capacidad de generar ingresos de los ayuntamientos y para regular la distribución del mercado inmobiliario y esa distorsión que se podía crear respecto a las valoraciones”, explica la portavoz.

No han podido encontrar dónde se le da continuidad al Auditorio de Miraflores, una inversión que aparecía en los presupuestos de 2021 con 50.000 euros. Tampoco han encontrado ni una sola partida para la nueva sede del Museo de Bellas Artes, ni para la conexión de la carretera de Palma del Río con la del Aeropuerto. No se habla nada de la estrategia logística general para la ciudad y no aparece ni una sola partida para el estudio de la conexión de Córdoba y Jaén por autovía.