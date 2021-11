Más de 300 representantes locales de todo el país participarán en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo que se celebrará en el Palacio de Congresos del 10 al 12 de noviembre. "Córdoba se va a convertir en el centro de la reflexión, el debate y las propuestas en torno al papel de la cooperación y solidaridad internacional", ha señalado la primera teniente de alcalde y delegada de Cooperación y Solidaridad, Isabel Albás.

Según Albás este encuentro es importante porque los Gobiernos locales tienen un papel fundamental en este ámbito. Por ello, los representantes de los Gobiernos locales "van a poner en común las estrategias y el impacto de las políticas públicas de cooperación internacional al desarrollo en los territorios a los que se dirigen".

El encuentro estaba previsto para que se celebrase en 2020, como muchos otros, pero el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI - Andalucía Solidaria), entendió que no podía hacerse de manera virtual, según ha apuntado el gerente de Famsi, Manuel Redaño. "Un evento que siendo estatal, no podía hacerse en otro lugar que no fuese Andalucía y que no fuese Córdoba, por su implicación con el desarrollo", ha añadido Redaño.

Gran representación nacional

Estarán presentes 14 de las 17 comunidades autónomas de España y 25 provincias, que son las inscritas a pocas horas del encuentro. Todas ellas ciudades que "están preocupadas por la agenda de nuestros gobiernos locales, que cada vez son más relevantes en esa mirada global". No participan, por distintos motivos Canarias, Castilla la Mancha y Asturias. No obstante, desde Famsi han informado que "el archipiélago todavía lo está intentando".

Aprovechando la agenda global, aunque la cita es de carácter nacional, también van a estar presentes cuatro delegaciones de países extranjeros como son Cuba, Mozambique, Cabo Verde y Brasil. Además, a la inauguración asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Además del evento en sí, Famsi y las instituciones participantes han organizado multitud de actividades paréalas en Córdoba y provincia, desde teatros a reuniones institucionales que afectarán a municipios y también a actores internacionales.

Este evento permite participar en las decisiones globales a los pequeños Gobiernos

Este evento, además, se presenta como un espacio para el diálogo acerca de las competencias que tienen en esta ámbito los ayuntamientos democráticos, que suponen "la conexión entre la realidad de los municipios y los retos globales", como lo define Albás. El objetivo es que las corporaciones locales aprendan a orientar sus políticas públicas en este ámbito para que los recursos lleguen de la forma más eficaz a los que más lo necesitan.

El encuentro nacional coincide con la Feria de la Solidaridad que "ofrecerá una atractiva programación cultural tanto para los participantes que llegan desde distintos ámbitos de nuestro país como para los cordobeses", según detalla la delegada de Cooperación del Consistorio.

El diputado de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha apuntado que este evento es importante, no solo para Córdoba, también para los distintos pueblos de la provincia que van a tener la oportunidad de participar en el evento. "La pandemia nos ha enseñado que los problemas globales afectan a cada territorio, que no son aislados"

Hernández ha destacado también la importancia de este tipo de eventos para que las pequeñas ciudades y localidades puedan ser partícipes de las decisiones mundiales. Entre otras cuestiones, el encuentro va a abordar como trabajar a nivel global en municipios menores de 20.000 habitantes. Además, el diputado ha informado que actividades como esta hacen que cada vez más Ayuntamientos se sumen a la cooperación internacional.