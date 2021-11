A Salvador Fuentes (Palma del Río, 1960) las 24 horas se le quedan cortas y encadena hechos y promesas, reuniones y llamadas en una agenda frenética con la que ningún administrativo quisiera bregar. «Mañana te echo el teléfono. «Te miro hoy lo que te dije». «Nos sentamos la semana que viene», dice entre idas y venidas aceleradas del Ayuntamiento a la Gerencia manejando con habilidad de prestidigitador los tiempos verbales. A la mano derecha del alcalde, José María Bellido, con el que se fajó de escudero en la oposición, no se le escuchan quejas por tener que trabajar. «Sabía perfectamente lo que quería: Urbanismo y Hacienda». Le pierden las causas sociales, pero otra delegación hubiese sido ya abusar. Ahora le toca torear con las plusvalías, un miura de 15 kilos con mala pinta.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo le afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar.

¿Cómo afectará «el castañazo» de los 15 millones a los presupuestos del 2022 que está ya negociando con Vox? ¿Qué partidas se verán mermadas?

Vamos a intentar sacar toda la imaginación posible para que los ajustes por las plusvalías no dañen mucho el presupuesto. Después del IBI (unos 74 millones), la plusvalía es el impuesto que más ingresos da a los ayuntamientos. Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Mientras tanto, en Córdoba estamos viendo cómo amortiguar el impacto de ese boquete en un presupuesto de 315 millones. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. Estamos hablando de un agujero de 2.432 millones en los ayuntamientos de toda España. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías.

Haga pedagogía y explíquenos por qué es compatible denunciar que se eliminen las plusvalías en compraventas y donaciones y pedirle al Gobierno esa compensación, al mismo tiempo que ustedes mismos eliminan en Córdoba las plusvalías ‘mortis causa’.

Este impuesto viene siendo muy discutido desde hace tiempo, al igual que el modelo de financiación de los ayuntamientos, que habría que modificar junto a la ley reguladora de haciendas locales. Lo que aparecía como 50 (Gobierno), 25 (comunidades), 25 (ayuntamientos), no ha sido así. En la actualidad, los ayuntamientos llegan al 16% del reparto de la tarta presupuestaria y las comunidades, al 36%. Hay que reequilibrar presupuestariamente las tres administraciones para hacer justicia en el reparto. Respecto a la pedagogía, el Gobierno tiene que afinar mucho respecto a la base imponible de la plusvalía y cobrar realmente lo que suponga un valor del incremento del suelo. Sobre este impuesto, muy tocado ya por tres sentencias, hay una sombra de duda por la doble imposición que supone, ya que las personas físicas que tributan por el IRPF también lo hacen por el valor patrimonial. Hay que reajustarlo porque es el segundo impuesto que más recursos da a los ayuntamientos. Es un problema estructural de un debate que el Gobierno debería haber resuelto ya y que nos llega ahora en noviembre en plena redacción del presupuesto. Esto no es una cosa que no se supiese y me choca que el Ministerio haya sido incapaz de pactar con los alcaldes una solución. Se ha perdido un tiempo muy importante para resolver la contradicción de la plusvalía. Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones.

¿Dificultará esta cuestión la promesa de tener aprobadas las cuentas a fecha 1 de enero?

No, estoy trabajando ya en los cálculos y vamos a hacer de la necesidad, virtud. La idea es que los presupuestos salgan a primeros de año. Espero que en los próximos días, se ponga una solución encima de la mesa. Mientras no moveremos ficha. No me voy a atrincherar contra el Gobierno; hay que esperar prudentemente una solución vía compensación o vía real decreto que modifique el impuesto. Yo tengo un plan A y un plan B presupuestario.

A 30 de septiembre la ejecución del presupuesto del 2021 rondaba el 40%. Corren el riesgo de dejar muchos millones en el banco por falta de agilidad. ¿Qué falla?

Sigo diciendo que tenemos que engrasar mucho la maquinaria del Ayuntamiento, lo que implica una mejora estructural, por una parte, dar cobertura a la falta de recursos humanos, y por otra, consolidar la administración electrónica. Los procedimientos son muy lentos. De todos modos, no voy a regatear críticas porque lo dije en la oposición. Es el gran desafío. Si hay remanentes en 2021, se incorporarán de inmediato a las cuentas del 2022 e intentaremos que no vayan a amortización de deuda sino a inversiones.

¿Qué medidas han puesto para mejorar esa maquinaria?

Hemos puesto, pero hay que seguir avanzando en la administración electrónica, en la trazabilidad de las facturas, la contratación, incorporar personal. Es verdad que hemos tenido dos años de pandemia y que la ley de contratos es muy garantista, pero sigue siendo el gran desafío. En cualquier caso, creo que el 2022 puede ser un gran año a la hora de consolidar el proyecto del mandato.

Así en general, ¿con quién prefiere negociar unos presupuestos: con el PSOE, como hizo en abril, o con Vox, como está haciendo ahora?

Lo que pido es sentido común y sacar un presupuesto con un consenso amplio. Pero es verdad que no es lo mismo aprobar un presupuesto a primeros de año a hacerlo a mediados de año, sin margen de maniobra para ponerlo en carga. No es cuestión de gustos, sino de pragmatismo.

Ya, pero le preguntaba desde un punto de vista político.

Vamos a ver, tengo que reconocer la contribución al diálogo que ha hecho el PSOE en el 2021 y que fue el único grupo que se arrimó. Pero también tengo que reconocer que llevamos dos años ya con Vox sumando y garantizando una bajada de impuestos muy importante porque coincidimos con sus políticas económicas. Ahora estamos negociando con Vox estos presupuestos, ellos saben perfectamente lo que queremos y nosotros, lo que quieren ellos. Si tengo garantía de una mayoría suficiente, lo que me corre prisa es poner en marcha los presupuestos, pero no me cierro al apoyo de otros grupos. Lo ideal, el consenso; lo pragmático, sacar las cuentas.

Poniéndonos en el escenario del 2023, así en general también, ¿con quién preferiría gobernar: con Cs, como hacen desde 2019, o con Vox, como quizá tengan que hacerlo en 2023?

Jejeje. Lo que yo quiero es tener una mayoría suficiente, lo primero. Lo segundo, que creo que tenemos que estar abiertos a todas las propuestas. Ahora mismo necesitamos tres fuerzas políticas para sacar adelante las cosas. Como gobernantes solo podemos administrar la voluntad del pueblo.

Veo que ha optado por la salida diplomática, ya me dirá luego lo que piensa. ¿Qué nota le pone a la gestión que están haciendo en este mandato?

Progresa adecuadamente.

Es usted muy antiguo, eso es de EGB.

Qué quiere que le diga, no soy la persona más indicada para decirlo. Hemos tenido alguna que otra asignatura que habrá que recuperar, pero en general hemos avanzado bastante. Con la pandemia no ha sido un mandato normal, aunque nos ha hecho más fuertes y más gobierno. Entiendo por todo que un notable.

En ocasiones da la sensación de que lleva todo el peso del Ayuntamiento sobre sus hombros. ¿Se pasó el alcalde dándole tantos galones o usted puede con todo?

No, no, lo que pasa es que se notan más unas cosas que otras. Cada uno lleva la cruz que puede cargar. Es cuestión de trabajar mucho, pero no me quejo del peso. Yo sabía perfectamente lo que quería y sabíamos que Urbanismo era complicado y que había que hacer muchas cosas en Hacienda.

El director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa le ha puesto tareas para la primavera del 2022, cuando debe estar terminada la modificación del plan urbanístico que permita la implantación de la Base Logística del Ejército en La Rinconada.

Sí, el interés de Defensa es contar cuanto antes con los terrenos para cuanto antes presentar los proyectos y urbanizar. Nosotros tenemos por delante un desafío urbanístico muy importante: la modificación del plan parcial, la reparcelación y el plan de urbanización de las 192 hectáreas. Eso será un periodo de 6 meses con la junta de compensación ya en funcionamiento y las previsiones que tenemos se fijan en primavera o principios del verano. El director general cree que hay que achicar los plazos, y yo me he comprometido a ello, porque con los recursos que ya tiene disponibles por parte del Ayuntamiento (ya hemos firmado un préstamo de 25 millones como soporte contable del convenio y Defensa) en el momento en que tenga la disponibilidad oficial del suelo podrán ponerse a trabajar. De ahí la prisa.

¿Han llegado a la Gerencia de Urbanismo empresas o proyectos a raíz de la noticia de la implantación de la base militar? ¿Podría decirnos cuáles son?

Proyectos no, pero hay mucha solicitud de información tanto del entorno como de parques logísticos. Hay mucho interés por el solar de Córdoba, por el urbanismo de la ciudad, susceptible de inversiones en plataformas o inversiones de tipo industrial. La base ha levantado mucho interés y expectativas y lo estamos notando.

¿Cómo va la expropiación de Caballerizas y qué pasos se están dando ya para habilitar ese gran espacio expositivo previsto?

La expropiación está en fase de alegaciones. Cuando acabe dicho plazo seremos ya propietarios del inmueble. Respecto al proyecto del espacio museístico ya lo tenemos prácticamente acabado y se empezará a trabajar en el presupuesto del 2022. Va muy avanzado, la verdad.

Con Defensa seguimos teniendo pendiente las expropiaciones que afectan a la ronda del Marrubial. ¿Cuándo cree que veremos culminada esa reforma?

Me queda que expropiar una casa y media y entraríamos en contacto con la Junta de Andalucía para iniciar la segunda fase del Marrubial. La zona que afecta a Defensa en el Marrubial no es de mucha conflictividad entre administraciones. Otra cosa son los pabellones militares, la farmacia militar. Eso está tardando, pero va por buen camino.

¿Se ha logrado desatascar el colapso que había en la concesión de licencias en Urbanismo? ¿Se ha conseguido reducir el tiempo medio para su concesión? El anterior presidente de la GMU da datos para negarlo y denuncia que los sectores que fueron muy críticos con él no estén haciendo ahora ‘causa belli’ con este tema.

Eso es un discurso que no comparto. La forma gráfica de ver una gestión y otra es que ahora se ven grúas en el cielo y antes no se veía ni una. Y que hemos desbloqueado proyectos para la ciudad. La declaración responsable alivió mucho el tema de licencias. Otra cosa es que necesito más personal y que en años próximos el problema no va a estar en licencias sino en vía pública o planeamiento porque tenemos un desafío muy grande con la nueva ley de parcelaciones. Tendremos que reequilibrar la Gerencia frente a estos desafíos. Lo hemos hecho muy bien con la base logística, y yo no quiero pensar qué hubiera pasado si hubiesen estado ellos. Puede no ser todavía muy visible el ritmo de licencias, pero yo he pasado una pandemia que él no pasó.

¿Hay algún proyecto hotelero nuevo de envergadura o de otro tipo que pueda desvelarnos?

Hay dos proyectos de mucho, mucho nivel turístico, que han pedido discreción y con los que llevamos trabajando un año.

Los vecinos han vuelto a pedir que se reúna la mesa de veladores y los hosteleros han pedido que se mantenga por un tiempo cierta flexibilidad. Sin diplomacia, ¿qué va a hacer el gobierno?

Voy a convocar la mesa. Tengo que equilibrar la convivencia con la actividad, que es la que me da empleo. Buscar un término medio en este escenario postpandemia. Con la Navidad en puertas vamos a atajar de forma contundente los abusos evidentes, pero insisto en que es un sector que está creando mucha actividad y empleo.

La construcción se enfrenta a un problema crucial por la falta de materiales que está afectando ya a obras importantes en la ciudad como la del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), el Realejo o la del Palacio de Congresos, ¿habrá más proyectos municipales que van a sufrir retraso o paralizaciones por este motivo?

Quiero pensar que no, que las cosas se van a ir normalizando, aunque quedan unos meses complicados hasta que se normalicen los estocajes. El problema no solo ha afectado a los materiales como el acero, también al precio. Las obras son ahora un 5% más caras que cuando fueron adjudicadas y las empresas no pueden soportar los precios que ofertaron para la adjudicación. El Centro de Exposiciones se ha visto afectado por la falta de acero, pero ahora mismo no es un problema en cuanto al ritmo porque va muy bien, muy bien.

¿Impulsará nuevas promociones de viviendas de VPO, al margen de las de Huerta de Santa Isabel que ya están en obra, y las anunciadas en los apartamentos de Sama Naharro y la escuela Félix Ortega?

Impulsaremos cinco o seis promociones de viviendas más, a una media de 50 o 60 viviendas de media cada una, en la zona de Poniente.

¿Qué planes tienen para habilitar más aparcamientos, al margen de los solares acondicionados? ¿Se ha hecho algo para cumplir la promesa electoral del aparcamiento que querían hacer en Vallellano, Puerta de Córdoba?

El tema de Puerta de Córdoba es definir la ubicación exacta de ese aparcamiento. Creo que en el año 2022 vamos a abordar las catas arqueológicas para ver el margen de movimiento que tenemos desde Cruz Roja hasta la entrada del Puente, y veremos si es posible. Son proyectos de mucha envergadura presupuestaria, a contemplar con financiación público-privada, pero el haber tenido otras necesidades presupuestarias nos ha hecho desatender un poquito ese gran proyecto de entrada al casco histórico.

La Puerta del Puente creo que la acabamos para diciembre. Inminente van a ser también el soterramiento de los cables de la plaza de los Dolores"

Tiene un chorreíllo interesante de proyectos pendientes, que cuando estaban en la oposición no se cansaban de denunciar: retablo de Lineros, plan del casco histórico, apertura del patio de Trueque, la recuperación de la Pérgola… Gobernar siempre es más complicado que estar en la oposición, ¿no?

La solución de la Pérgola es inminente, ya que como sabe ha estado estancada en vía judicial. En el tema del retablo de Linares ya están hechos los dos proyectos, tanto el del soterramiento de los cables como el de la rehabilitación. Estamos pendientes de adjudicación definitiva. La Puerta del Puente creo que la acabamos para diciembre. Inminente van a ser también el soterramiento de los cables de la plaza de los Dolores. En el patio de Trueque, que se está utilizando para temas de protocolo, tenemos que adjudicar la empresa que se va a hacer cargo de su actividad, pero para el año que viene se pondrá en funcionamiento con normalidad.