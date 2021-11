06·11·2021 08:34

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado de que el Ayuntamiento sigue trabajando en los Presupuestos Municipales con el fin de igualar ingresos con gastos después de la anunciada supresión del cobro del impuesto de plusvalía, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional. "Estamos pendientes de ver si hay una solución en el corto plazo como ha dicho el Gobierno de la nación y si no, pasado un tiempo prudencial, tendremos que ajustar el presupuesto a los ingresos que vamos a tener sin contar con esos ingresos de plusvalía", ha señalado. En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que los impuestos "no se subirán porque la solución de este problema no pasa por seguir apretando al ciudadano vía otros impuestos, no está en las políticas mías ni del PP y en ningún caso será esa la salida a esta situación".

Local

El alcalde garantiza que no subirá los impuestos por la supresión de la plusvalía

La Catedral acoge lo mejor del arte cofrade cordobés

Tres personas han solicitado ya en Córdoba acogerse a la eutanasia

Carmen Campos renuncia y Crespín concurrirá en solitario a las primarias socialistas

Los presupuestos de la Junta contemplan 10,8 millones para la base logística del Ejército

61 procesados por un fraude masivo a la Seguridad Social aceptan la acusación

El campo

Córdoba pasa a ser zona restringida por el serotipo 4 de la lengua azul

Andalucía

El PSOE andaluz celebra este fin de semana su congreso de renovación en Torremolinos

Cultura

Julio Romero de Torres cobra vida en Córdoba

Córdoba se adentra en un fin de semana de magia, piano, teatro y música

Sociedad

La España misteriosa: El Palacio de Linares de Madrid, un icono del misterio en la capital

Ana Julia Quezada: De un prostíbulo en Burgos a matar al niño Gabriel en Almería

Deportes

El Córdoba CF y El Arcángel se alían para ir más allá ante el Montijo