40 cordobeses acudirán como delegados este fin de semana al 14º Congreso Regional del PSOE-A, que se celebra en Torremolinos (Málaga) y que culmina el traspaso de poderes entre Susana Díaz y Juan Espadas al frente de la federación socialista más numerosa de España con 42.432 militantes, 1.275 afiliados directos y 2.870 miembros de Juventudes, según el último censo de las primarias. En el cónclave, que se espera a priori pacífico, el también alcalde de Sevilla deberá rodearse de un equipo de confianza que integre a las corrientes del magma socialista, que sea capaz de reconectar con los votantes y, a la postre, reconquistar la Junta de Andalucía. Somos socialistas. Somos Andalucía es el lema de la cita que cerrará el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que no se espera que asistan ni Chaves ni Griñán. Entre las ponencia programadas podrá escucharse la de la exvicepresidenta, la cordobesa Carmen Calvo, que hablará sobre memoria histórica. La delegación de Córdoba acude al cónclave con el marchamo de la unidad lograda por Rafi Crespín, pero con la incógnita aún de si habrá o no primarias a la secretaría provincial, ya que hasta anoche Carmen Campos mantenía su intención de pelear por la secretaría provincial.

En clave local

La delegación cordobesa en Torremolinos incluirá los nombres claves del PSOE cordobés en estos momentos: Rafi Crespín, secretaria general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados y aspirante a la secretaría provincial que ha podido sumar a su causa a la antigua guardia susanista; Antonio Ruiz, el único cordobés que, después de dar un paso atrás en sus aspiraciones a la reelección, se sabe a ciencia cierta que ocupará un sillón en la ejecutiva de Espadas (ya han trascendido otros nombres de su equipo como el de Manuel Pezzi, que será presidente del PSOE-A; Ángeles Férriz, vicesecretaria, y Noel López, secretario de Organización); y Carmen Campos, la concejala del Ayuntamiento de Córdoba que mantiene activa su intención de concurrir a las primarias a pesar del aparente desequilibrio de fuerzas.

Un día después del congreso, el lunes 8 de noviembre, se abre el plazo para la presentación de precandidaturas a la secretaría provincial y se despejará —si no sucede antes— la incógnita si habrá o no primarias. En el caso de que concurran más de una candidatura, la votación se producirá el 21 de noviembre en primera vuelta y el 28 del mismo mes si no se alcanza el 50% de los votos.

Además de estos nombres claves, a la cita andaluza acudirán como delegados por Córdoba Isabel Ambrosio, Alfonso Muñoz, Juan Pablo Durán, Silvia Mellado o Esteban Morales, entre otros.

Con primarias o sin ellas, el PSOE enfilará con más paz de la que se había previsto el camino hacia el 15º Congreso Provincial, que se celebrará el 18 de diciembre en la Almazara Núñez de Prado de Baena. En la cita, el secretario provincial saliente, Antonio Ruiz, deberá presentar su informe de gestión, algo que curiosamente no ocurrirá en Torremolinos al haber dimitido la ejecutiva al nombrarse secretario a Juan Espadas.

Cordobeses en el regional

Cuatro cordobeses han formado parte de la ejecutiva regional del PSOE de Susana Díaz: María Jesús Serrano, como secretaria de Política Municipal; Esteban Morales, secretario de Industria y Comercio, y Esther Ruiz y Juan Pérez, como vocales. En el 13º Congreso del PSOE-A, julio del 2017, por ser presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, también formó parte como miembro nato de aquella directiva socialista. Además, 15 cordobeses más fueron elegidos miembros del comité director, incluido Antonio Ruiz.