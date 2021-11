11:53

La variante delta plus del covid ya está en Córdoba

La variante delta plus del covid ya está presente en Córdoba. Según ha confirmado este diario de fuentes especializadas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta ya ha registrado los primeros casos de esta variante, un subtipo del coronavirus que apareció por primera vez en Reino Unido el pasado julio y que ya está extendida entre la población inglesa. En concreto en este país, la delta plus es la responsable de entre un 10% y un 20% de casos, aunque no está repercutiendo de momento en una mayor hospitalización entre los afectados.