El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado esta mañana de que el Ayuntamiento sigue trabajando en los Presupuestos Municipales con el fin de igualar ingresos con gastos después de la anunciada supresión del cobro del impuesto de plusvalía, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional. "Estamos pendientes de ver si hay una solución en el corto plazo como ha dicho el Gobierno de la nación y si no, pasado un tiempo prudencial, tendremos que ajustar el presupuesto a los ingresos que vamos a tener sin contar con esos ingresos de plusvalía".

Bellido ha dicho que en cualquier caso, "como el Gobierno de España ha dicho que sería inminente la solución que daría vía compensación de fondos u otro mecanismo oportuno, estamos esperando el plazo para darnos unos días de margen".

En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que los impuestos "no se subirían porque la solución de este problema no pasa por seguir apretando al ciudadano vía otros impuestos, no está en las políticas mías ni del PP y en ningún caso será esa la salida a esta situación".

Cabe recordar que el Ayuntamiento estimó que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del impuesto de plusvalías municipal supondría una reducción de los ingresos del Consistorio de unos 15 millones de euros, la cantidad que normalmente se ingresa por esta vía.