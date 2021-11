La primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha presentado esta mañana el programa de actividades que organizarán los distritos Sur, Poniente Sur y Suroeste con motivo del 25 de noviembre, para reivindicar la eliminación de la violencia hacia las mujeres y concienciar a la ciudadanía sobre la lacra que supone la violencia machista en la sociedad.

La delegada de Igualdad ha señalado que la provincia de Córdoba cerró 2020 con protección policial a más de 1.200 mujeres víctimas de violencia de género, según datos facilitados por el ministerio del interior a través del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género por el sistema Biogen. Estos datos "francamente preocupantes", ha declarado Albás, son los que motivan que desde el gobierno municipal vayan a "seguir trabajando contra la erradicación de la violencia de género, una lacra social que cuenta y contará con toda la repulsa del Ayuntamiento". Por ello, la delegada ha querido resaltar la importancia de las actividades que los distritos llevarán a cabo en la ciudad con motivo del 25 de noviembre.

El 23 de noviembre, el CRV acogerá las jornadas Invisible, de 10.00 a 18.00 horas. En lo que respecta al Distrito Sur, se llevará a cabo un taller para prevenir la violencia de género a través del flamenco, programado para el 16 de noviembre en el centro cívico Arrabal del Sur, de 17.00 a 20.00 horas. Dicho taller complementa a la iniciativa Todas pintamos bancos rojos, que se viene poniendo en marcha desde octubre, gracias a la organización de las delegaciones de Participación Ciudadana y Servicios Sociales comunitarios, así como a la coordinadora de mujeres del Distrito Sur y el grupo de salud CNTS.

El 23 de noviembre, a las 17.30 horas, la sede de la Fundación Don Bosco, en el barrio del Guadalquivir, acoge la charla coloquio Violencia de género en menores y juventud. El 25 de noviembre, en la Plaza de Unidad del Distrito Sur, en colaboración con la red de igualdad de participación ciudadana y servicios sociales comunitarios, se llevará a cabo una concentración en contra de la violencia contra la mujer, bajo el título Lo que no me hace bien no me hace falta.

En lo que respecta a la programación de actividades de Poniente Sur, La Comisión de Género del distrito ha facilitado la realización de la sesión informativa Realidad de la violencia de género , el 10 de noviembre en el Centro Cívico Poniente sur a las 17.30. El 17 de noviembre, en dicho centro cívico y también a las 17.30 horas, tendrá lugar el acto Versos y acordes contra la violencia de género.

El Distrito Suroeste pondrá en marcha actividades educativas reivindicativas en los colegios e institutos públicos del distrito, que han sido organizadas por la Comisión de género del foro de educación del barrio. En dichos centros, se colocará una lona sobre el 25 N, se pondrá en marcha cinco minutos de paro junto a la lectura de un manifiesto en los centros del barrio suroeste.

Este distrito se une a la iniciativa de la pintura de bancos de rojo con frases reivindicativas. Los bancos llevarán un código QR que permitirá el acceso de los viandantes a información detallada.

El Ayuntamiento de Córdoba desplegará una lona con motivo del 25N, el día 10 de noviembre a las 12.00 horas, en un acto institucional que pretende lanzar un mensaje en recuerdo de todas las mujeres víctimas de violencia de género y que han sido asesinadas a manos de sus parejas o maridos.

La delegada de Igualdad ha querido reconocer el trabajo de la Plataforma Cordobesa contra la violencia hacia las mujeres, "por su compromiso y su atención a las mujeres", ha señalado Albás. Del mismo modo, la delegada ha querido poner en valor el "grandísimo trabajo" que hacen todas las personas que pertenecen a la delegación de Igualdad, por su "perseverancia, su compromiso y su trabajo incansable en todos los distritos de nuestra ciudad".

Por último, Isabel Albás ha destacado el "gran trabajo" de la coordinadora de distrito sur, la comisión de género de poniente sur y la comisión de género del foro de educación y barrio sudeste.