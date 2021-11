CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este jueves para denunciar que la no renovación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 700 profesionales sanitarios en Córdoba y de más de 8.000 en Andalucía, cuyos contratos de refuerzo covid caducaron el pasado domingo, está ya teniendo como consecuencia «un gran déficit de personal en centros de salud y servicios hospitalarios, ya que dichos refuerzos han venido desempeñando la labor de personal no sustituido antes de la pandemia por jubilaciones, vacantes o bajas y que ahora, al no haber suplentes que hagan estas funciones, está sobrecargando al el resto de las plantillas».

José Antonio López, de CCOO, señaló que «ha habido un recorte tan exagerado que no tenemos ni el personal mínimo. En la UCI de Pediatría del hospital Reina Sofía faltan cuatro enfermeros, pero está llena de niños ingresados por bronquiolitis, sin saber además si habrá repunte del covid».

Por su parte, Eugenia Urbano, de UGT, denunció la «falta de información por parte del SAS, lo que nos hace sospechar que la cifra de sanitarios de la que se ha prescindido es mayor, mientras que Salud sigue sin pagar el 40% de productividad de 2020 y el 30% de la de 2019, queriéndolo arreglar con el cese de su directora de Personal, Pilar Bartolomé, y el cambio de esta a Consumo».

En esta misma línea, José García, de CSIF, lamentó que «la no renovación de profesionales esté suponiendo que se marchen a otras regiones a trabajar, lo que está contribuyendo a elevar la lista de espera en Córdoba».

Concentración de Satse en el hospital Reina Sofía

De otro lado, el sindicato de enfermería Satse se ha concentrado en el el hospital Reina Sofía para criticar «la tardanza en conocerse las interinidades, lo que está causando la fuga de sanitarios a otras regiones». Según Satse, el SAS ha informado a los sindicatos de sector sanitario que se sustituirá un 60% de los refuerzos de personal eventual y que en los hospitales la contratación se reduce al 45%. "Este último golpe, reducción de las contrataciones al 45% en los hospitales, viene a incrementar el malestar en el sector ante la tardanza en conocer cuando se ofertarán las interinidades, algo que a fecha 4 de noviembre aún no está cerrado, por lo que todos los profesionales que esperan consolidar su puesto de trabajo se encuentran con un grado de inquietud enorme, lo que está propiciando que determinados profesionales opten por otras ofertas de empleo, lo que ocasiona fuga de profesionales", ha expuesto este sindicato.

En la mañana de este jueves se ha producido una reunión en la puerta de entrada del hospital Reina Sofía, "en la que Satse y numerosos profesionales han expresado su malestar con la dirección del SAS y con las duras condiciones laborales en las que se trabaja en el centro".

Ante esta situación, Satse ha exigido al SAS la "sustitución del 100% de la totalidad de los más de 400 refuerzos que existían y a la propia dirección del hospital Reina Sofía el incremento del número de contrataciones para garantizar la prestación de servicios y la calidad asistencial".

El Sindicato Médico denuncia el "oscurantismo" por el tema de las dimisiones

Otra fuerza sindical que también se ha pronunciado este jueves es el Sindicato Médico (SMA), que en un comunicado ha denunciado nota, denunció el «oscurantismo» ante la falta de información sobre las dimisiones de los dirigentes del Córdoba-Guadalquivir, que finalmente no se hicieron efectivas el pasado martes, después de reunirse estos directivos con el director del SAS y el consejero de Salud.

"Ahora sí, ahora no, dimisio interruptus… El último espectáculo circense (a los que ya nos tienen acostumbrados) en la sanidad andaluza, es la dimisión de la cúpula de un Distrito Sanitario, que como el Guadiana, aparece y desaparece. El asunto es mucho más grave cuando de haberse consumado, habría sido la tercera dimisión de una gerencia en 3 años. Ni los facultativos ni la población merecen una inestabilidad que afecta a las condiciones de trabajo de unos y a la calidad asistencial de los otros. Pero también es especialmente preocupante el oscurantismo y la falta de transparencia. Llevamos varios días de incesante rumorología sin ningún pronunciamiento oficial, asistiendo atónitos a este lamentable espectáculo. No, nuestro sindicato no se va a dedicar (nunca lo ha hecho) a alimentar rumores, por ello, exigimos una explicación: los profesionales y la población lo merecen. Con esto no queremos decir que toda la culpa sea de los exdimitidos", ha manifestado este sindicato.

"El SAS, tras 2 gerencias dimitidas en 3 años y esta dimisión interrumpida, debe hacerse muchas preguntas, buscar respuestas, hacer un diagnóstico, y poner un tratamiento adecuado para una atención primaria enferma de gravedad. En primer lugar, deben explicar lo sucedido en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir y eviten esta inestabilidad en el futuro. Debemos ser informados de las razones que han llevado a estos directivos a presentar su dimisión, así como de las soluciones que les han ofrecido para continuar en su puesto", ha demandado el SMA.