Algo de cierto debe existir cuando muchos cordobeses piensan que, además en la práctica, que todo lo que venga de fuera es mejor que lo natural de Córdoba. Y si no es mejor, al menos es más factible que acudan a ver una exposición de un pintor de fuera, que de uno cordobés. Es un error de base de la sociedad cordobesa, de su educación en muchos ámbitos, como el artístico, con la amplitud que engloba la palabra arte. Con todo, vaya por delante que se habla de un sentir general, vaya nadie a sentirse ofendido a estas alturas.

Dicho lo anterior, es el momento para que Córdoba se empodere de una vez por todas. Es tiempo para gritar al exterior, pero también hacia el interior de nuestra tierra, lo bien que se hacen las cosas en Córdoba. Presumir del talento cordobés y de todo el arte que emerge por cada rincón de nuestra provincia. Y lo mejor de todo, es que en Córdoba no solo hay arte, y del bueno, de una única disciplina. En Córdoba hay artistas de muchos sectores que pretenden ganarse la vida haciendo de su pasión su trabajo. En este punto, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba está mostrando un constante y fuerte apoyo al talento emergente local, en sectores de creación tan diversos como la música, la fotografía, la creación literaria, la ilustración o, más recientemente, la danza. Y ese es el único camino para que Córdoba se empodere. El apoyo de las instituciones se hace vital y Juventud está al lado de los artistas cordobeses.

Este año, bajo el paraguas de Planneo Talento, han sido múltiples las acciones que se han llevado a cabo en pro de los jóvenes artistas por parte de la Delegación de Juventud. Entre otras, podemos destacar el Escaparate de arte Joven, que permite acercar al público en general el trabajo de jóvenes artistas locales en una sola web. Así mismo, una de apuestas de esta delegación es el certamen Trampa, el Mercado de Arte que se desarrollará el 13 de noviembre, recuperando una actividad en la calle que no se celebraba desde que empezó la pandemia, el programa de actividades TrampaX, que contempla charlas, master class, encuentros y mesas redondas, la exposición “El patio como espacio intergeneracional” … y futuros proyectos que llegarán como “Naranjas y medias”, “Ay mi sombrero” y mucho más.

ILUSTRACIÓN Y CÓMIC

Dentro de todo el entramado artístico cordobés, vamos a adentrarnos, aunque solo un poco, al sector de la ilustración y del cómic. Allá por 2011 se comenzó a gestar en la Casa de la Juventud la creación de un grupo de jóvenes dibujantes que querían posicionar esta disciplina artística en nuestra localidad y ¡vaya si lo consiguieron! Con mucho esfuerzo se hicieron realidad las primeras jornadas de cómic e ilustración Te-Beo en la Calle, cuyo contenido se decidía de manera participada con ese grupo de jóvenes.

La semilla se sembró y, aunque ahora quienes participan tienen otras inquietudes y otros rostros, la Delegación de Juventud, con Cintia Bustos a la cabeza, continúa con una fuerte apuesta por este colectivo ampliando, además, las acciones que se llevan a cabo para la promoción de este sector, como la celebración de Mercados de Arte o la inclusión de encargos artísticos a jóvenes talentos para la creación de imágenes de campañas para cada uno de los programas de la Delegación.

Este año buen ejemplo de la apuesta de la Delegación de Juventud por el mundo de la ilustración son la exposición “El patio como espacio intergeneracional” protagonizada por las artistas Carmen Luque, M3r0ps, Dinosaurio Abrumado, Clara Gómez Campos, Lucía Del Pino y Niendraws; los encargos artísticos para las imágenes de los programas municipales a Almudena Castillejo, Clara Gómez Campos, Cámara Pasadas, Pedro Peinado, Julio Muñoz, Lucía Del Pino, Eduardo Parrac y Alicia Rosuna; la Mesa de experiencias en la que Miguel Ángel Ruiz, Cámara Pasadas y Clara Gómez Campos compartirán su experiencia creativa durante el confinamiento hablando de los proyectos Inkorona Channel, Algazara y Espejo Azul el próximo 17 de noviembre.

MIGUEL ÁNGEL RUIZ (07/08/1984)

Sobre todo esto nos da buena fe uno de esos jóvenes que estuvieron en el inicio de aquello que comenzó como un ‘simple’ fanzine. Miguel Ángel Ruiz es dibujante profesional de cómic y trabaja para el mercado americano. Tan importante ha sido para él, el apoyo de la Delegación de Juventud y todo lo que vino con Trampa que, “a día de hoy debo agradecerles tanto apoyo, su interés por el cómic me ha servido para llegar donde estoy”. Aunque nunca participó en el certamen, ya que “yo ya trabajaba como dibujantes, sí que me di el capricho de hacer la primera portada de la revista”.

Para Ruiz, citas como la de Trampa y todo lo que engloba se hacen vitales para despertar el interés de los más jóvenes. De igual manera, aunque siempre es difícil, el hecho de que se esté desarrollando el ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en Comic, en la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, también “es una señal de que es un sector en auge y con el que te puedes desarrollar profesionalmente. Eso sí, de momento en España está la cosa muy complicada”.

Miguel Ángel Ruiz aprovechará su participación en TrampaX para presentar su segundo Artbook, que recoge sus trabajos editoriales y particulares desde 2009 a 2021. Además, en la mesa de experiencias del próximo 17 de noviembre, comentará todo lo relativo a la iniciativa que ideó durante el confinamiento, Inkorona Channel, y con la que llenó de contenido su página de Facebook con artistas de distintos lugares, abriendo el sector del cómic y de la ilustración al mundo.

LUCÍA DEL PINO (22/06/1988)

Con más de 15 años de experiencia como artista, Lucía del Pino trabaja ahora como profesora, pero sigue vinculada al mundo de la ilustración. Centrada en las técnicas digitales y en encargos para empresas privadas, Del Pino tiene un cariño especial por el certamen Trampa. “Cuando lo conocí y me presenté por primera vez, la verdad es que no estaba pasando un buen momento, pero resultó que gané. Ese primer premio supuso un gran empujón para siguiera dibujando, hasta hoy”.

De este modo, “hay que estar agradecidos por tener un Ayuntamiento que se implique tanto, ya que no solo es un premio, sino que tiene un recorrido. Yo sigo trabajando para muchas de sus iniciativas con mis diseños”. Eso sí, Lucía reconoce que “demasiadas cosas hacen para los pocos recursos económicos que tienen, habría que darle un empujón capital para que el arte de la ilustración estuviera más presente en la ciudad, otorgar a la sociedad una cultura visual con firma cordobesa, hay mucha gente joven con gran talento”. Una de sus últimas participaciones con la Casa de la Juventud ha sido la ilustración realizada de la celebración del 100 aniversario de los Patios de Córdoba.

CLARA GÓMEZ CAMPOS (05/12/1990)

“Todos me recuerdan pintando cuando era chica. Me metía en el agujero de la tarima del brasero y era como mi escritorio”. Así que preguntarle a Clara Gómez de dónde le viene su pasión, podría contestarnos con “algo de don debe tener, porque siempre he dibujado”. Pero no sería hasta 2º de ESO cuando “una de mis profesoras, Inma Páez, fue quien me enfocó mucho es que mi camino era ser artista”. Desde entonces, “mi esfuerzo y dedicación ha sido constante. Hasta que Diario Córdoba me ha llamado, las horas que he invertido en esto han sido incalculables”.

Clara Gómez es una de las fijas en Trampa, “es una gran plataforma para tener visibilidad”. Además, ella ha hecho multitud de exposiciones, “las primeras me las monté yo en la Casa de la Cultura de mi pueblo, Villaviciosa”. Constante también en el uso de las redes sociales, Clara ha vendido su arte por grande parte de Europa. Desde su Clara-Cola, así se hace llamar, esta cordobesa está convencida del buen hacer de los artistas cordobeses, pero considera que “hay que darle una mayor visibilidad y aprovechar los espacios que hay en la ciudad”.

BORJA CÁMARA PASADAS (12/02/1992)

Cámaras Pasadas, de nombre Borja, es uno de los más jóvenes exponentes del arte de la ilustración en Córdoba. Él fue el último ganador del certamen Trampa con una caricatura Julio Anguita. “Este año volveré a estar en el Mercado de arte. Este certamen es muy querido en nuestro sector y todos queremos estar presentes”.

Realiza composiciones inspirándose en la estética del cómic, jugando con herramientas digitales y con el costumbrismo como concepto con el que disfruta y es convertido en una vía personal para contar cosas sus propias reflexiones. Con todo, Borja ha tenido que esperar a una pandemia mundial, a verse confinando y sin empleo para decidirse, por fin, en echar el resto por su vena artística. Las redes sociales han sido vitales para ello y una ventana a su obra, que ha sido adquirida por españoles de toda la península, polacos e ingleses. Ahora tiene una exposición activa en Botánico EkoBistró, en la plaza de San Nicolás. Un local, de Laura y Cristian, que apuesta por la divulgación de la cultura con firma cordobesa.

Junto a Clara Gómez y otros artistas de diversas disciplinas, bajo el amparo del arte artesano cordobés, le están dando forma a “un movimiento o colectivo” llamado Algazara (Def. de la RAE: Ruido, gritería de una o de muchas personas juntas, que por lo común nace de alegría). Pronto anunciaran cosas interesantes, “aunque aún no podemos decir mucho”, confesaba Gómez. Eso sí, su intención es siempre ir de la mano de la Delegación de Juventud y de las instituciones que se quieran sumar para hacer que Córdoba se empodere