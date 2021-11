Fuentes sindicales vinculadas a la sanidad pública de Córdoba han asegurado este martes que los cuatro máximos responsables de la dirección y gestión del Servicio Andaluz de Salud en el distrito Córdoba-Guadalquivir, una de las áreas sanitarias con mayor cobertura de la región, han presentado su dimisión. Siempre según estas fuentes sindicales, dichos cargos, cuya máxima cabeza visible es el director gerente, Javier Fonseca, han comunicado su decisión de dimitir al SAS y la decisión se haría efectiva el próximo 14 de noviembre.

Los motivos de dichas dimisiones no se conocen por el momento, aunque en los últimos días se han registrado distintas concentraciones por parte de algunos sindicatos debido a la no renovación por parte de la Junta de Andalucía de todos los contratos que se hicieron como refuerzo covid y que afectaba a unos 8.000 profesionales de la sanidad pública en toda la región, que no iban a continuar trabajando. Otro motivo que podría estar detrás de las dimisiones sería el anuncio de una rebaja sustancial en cuanto al cobro de la productividad que deberían recibir los profesionales sanitarios, con lo que no estarían de acuerdo, más si cabe teniendo en cuenta la sobrecarga añadida que ha supuesto la pandemia, añadieron otras fuentes.

El Servicio Andaluz de Salud no ha confirmado de momento que se hayan producido estas dimisiones, ni tampoco que se hayan reunido este martes los cargos del distrito Córdoba-Guadalquivir con el director del SAS, Miguel Ángel Guzmán, para tratar de reconducir las posibles discrepancias planteadas desde este distrito. Sin embargo, otras fuentes aseguran que se está celebrando este martes dicha reunión entre el director del SAS y los responsables del distrito Córdoba-Guadalquivir.

El distrito Córdoba-Guadalquivir ofrece cobertura a toda la población de la capital y a usuarios de los municipios de la Campiña Este, Alto Guadalquivir y Vega del Guadalquivir. El pasado mes de febrero, el Autocovid puesto en marcha por este distrito recibió una de las banderas de Andalucía por su labor desarrollada durante la pandemia del coronavirus.