Duda despejada. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, no ha comparecido hoy en la comisión de investigación de Manuel Torrejimeno. Este hecho ha llevado a la oposición al completo a reprobar al alcalde y a criticar su “falta de transparencia”. Bellido había sido citado esta mañana para responder a las preguntas de los miembros de la comisión, si bien ha decidido no acudir con el amparo de un informe emitido por el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que lo eximía de hacerlo. PSOE, IU, Vox y Podemos han reprobado la decisión de Bellido, considerando que es “una falta de respeto” hacia los miembros de la comisión y de los funcionarios que la integran. Lamentan, además, que haya sido la única persona de las que se han llamado a declarar a lo largo de estos meses en esta comisión que no se ha personado.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha criticado la reprobación “hecha de forma improvisada” por la oposición al entender que solo busca “ganarse un titular”. Para el edil la comisión de investigación se ha quedado “en nada” ya que no había “nada extraño” en las peticiones que Torrejimeno hacía a la gerente en el famoso correo que ha llevado a la creación de esta comisión. “Se enmarcaban en las relaciones normales gerente-presidente, pero el objetivo de la oposición era hacer todo el ruido posible alargando el caso”, ha dicho Torrico para quien la comisión es fruto de “un berrinche infantil de la oposición” en la que ya no van a perder ni un minuto más.

Respecto a la no comparecencia del alcalde, el portavoz del PP ha recordado que no tenía obligación legal de asistir y ha asegurado que no lo ha hecho para “no contribuir a prestarse a una maniobra política, torticera y electoralista, de muy corto recorrido” que es a su juicio esta comisión. “En el famoso correo electrónico no se menciona para nada al alcalde por lo que no era objeto de la comparecencia”.

Críticas de la oposición

Los socialistas José Antonio Romero y Carmen Campos consideran que el alcalde “no ha dado la cara” y es “muy grave” que el máximo responsable del Ayuntamiento “se esconda” en un asunto importante. “El alcalde ha vuelto a demostrar que no representa a esta ciudad. El hecho de que no haya asistido a pesar de estar convocado nos hace pensar que no quiere dar la cara porque tiene algo que ocultar”. El portavoz de IU, Pedro García, también ha criticado al alcalde y ha considerado “una desagradable noticia para la democracia, para Córdoba y para la institución” el hecho de que no haya querido comparecer. “Es muy mala noticia que el alcalde, uno de los solicitantes de la comisión de investigación, se niegue a acudir para hacerle las preguntas correspondientes que son importantes para esclarecer algunas cuestiones”, ha dicho el edil de IU.

Para la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, el hecho de que el alcalde no haya comparecido demuestra que “tiene miedo a decir la verdad, porque si viene es para eso: decir solo la verdad”, además de cometer un acto de “irresponsabilidad”.

Nueva comparecencia, nueva sesión

Aunque estaba prevista que hoy se celebrara la última sesión de la comisión de investigación, los grupos de la oposición han solicitado volver a escuchar el testimonio de la exgerente del Imdeco y hoy concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero. Estos grupos municipales consideran oportuno volver a preguntar a la concejala por los hechos acontecidos en el seno del Imdeco y que provocaron su dimisión, ya que “todo el mundo dice que es la que miente”, han dicho a la salida de la comisión los representantes de la oposición. El portavoz de IU, Pedro García, ha vuelto a tachar de “tránsfuga” a la concejala María Luisa Gómez Calero, de la que según ha dicho todos los comparecientes constatan que no tiene relación ninguna con el grupo municipal de Ciudadanos, pese a que se presentó a las municipales bajo el paraguas de estas siglas. .