Los cementerios de Córdoba están viviendo un día de Todos los Santos deslucido por la lluvia y por los viajes y actividades que se están realizando durante el puente, más animado por la reciente eliminación de las limitaciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

De este modo, la afluencia a los camposantos está siendo inferior a la registrada en años anteriores y, lejos de las aglomeraciones de otros momentos, se está produciendo un goteo continuo de público que se acerca a las instalaciones, portando flores, mascarillas y paraguas, para visitar a sus seres queridos.

El gerente de la empresa municipal Cecosam, Pedro Ruiz, ha informado de que en la mañana de este lunes se han producido unas 2.000 visitas a los cementerios, mientras que el año pasado (cuando se habilitó un sistema de cita previa) se completaron los aforos y se produjeron unas 3.000, por lo que se ha detectado un descenso de en torno a un 30% anual.

Para tener una idea de la importancia de la bajada de los visitantes de este año, cabe tener en cuenta que solo el cementerio de San Rafael recibió 4.000 visitas en el día de Todos los Santos del 2019, de acuerdo con las estimaciones facilitadas desde Cecosam, y este dato es prácticamente el doble del conocido esta mañana para los cuatro recintos.

Además, los días previos a la festividad tampoco han experimentado el trasiego del año 2020. Este responsable indica que en la campaña del año pasado, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, se registraron 22.000 visitas, y estima que en el presente ejercicio no llegarán a 15.000, por lo que se espera una caída de alrededor del 32%.

Pedro Ruiz apunta que desde el pasado 20 de octubre han acudido a estas instalaciones 13.000 personas y recuerda que a partir del 3 de noviembre la actividad se reduce de forma significativa, con apenas 80 visitantes diarios en los cuatro cementerios de la ciudad, sin tener en cuenta a los participantes en los cortejos fúnebres.

Como novedad, este año se ha utilizado un dron para estudiar la afluencia de público a las instalaciones de La Fuensanta y de San Rafael, y el gerente de Cecosam ha manifestado que "la experiencia ha sido muy positiva". Esta herramienta, junto con las cámaras instaladas en San Rafael, ha permitido conocer que, aproximadamente, un 14% de los usuarios no ha utilizado mascarilla para prevenir el contagio de covid esta mañana, aunque "estaban bastante espaciados y no ha habido que hacer apercibimientos", ha comentado Pedro Ruiz, quien ha querido "dar la enhorabuena a los cordobeses, que han tomado la campaña con sensibilidad y responsabilidad como le hemos pedido".

Los efectos positivos de la cita previa

Los cementerios de San Rafael y La Fuensanta han acogido una misa en el mediodía de este lunes, mientras que el de La Salud lo hará esta tarde, a las 18.00 horas. La de San Rafael ha contado con la asistencia del presidente de Cecosam, Antonio Álvarez, quien ha destacado que la experiencia de la cita previa desarrollada el año pasado "ha servido para que la gente se mentalice" y ha dado lugar a que en este ejercicio se hayan espaciado las visitas.

Entre otras cuestiones, Álvarez ha concretado que a partir de este martes los cementerios volverán a tener su horario habitual, por lo que abrirán sus puertas de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas.

En una de las puertas de este cementerio ha estado vendiendo flores Manuel Boz, quien regenta un puesto ambulante y ha recordado que el año pasado no pudieron instalarse a causa de las restricciones impuestas para frenar los contagios de covid-19. Este comerciante ha indicado que la venta ha bajado en torno a un 30% respecto a ejercicios anteriores y "con el tiempo tan malo ha sobrado un poco, ha habido mucho menos movimiento que otros años", ha indicado.

Claveles y margaritas son las flores más demandas en este puesto por quienes acuden al cementerio para visitar a sus difuntos, y Manuel Boz ha lamentado que "cada año compramos menos, porque luego sobra mucho y hay que tirarlo".

Una fiesta sin actividades

El gerente de Cecosam ha detallado que en la campaña del 2021 no ha sido posible programar actividades para su desarrollo en los cementerios con motivo del día de Todos los Santos porque cuando se eliminaron las restricciones sanitarias, hace un mes, ya era tarde para organizar eventos.

Varios miembros de la familia Vázquez de la Torre han acudido este lunes desde Sevilla al cementerio de La Salud para visitar a sus seres queridos y han recordado, precisamente, lo "impactante" que le resultó escuchar a un trío de cuerda tocando en el camposanto hace ya tiempo. Acababa de fallecer la hermana de José María Moraga con 27 años de edad y a ella le gustaba mucho la música clásica.

José María ha acudido al camposanto con su madre y con su tía, y recuerda que ya acudía cuando era un niño. Su familia cuenta con un panteón y acercarse en el día de Todos los Santos es "imprescindible" para ellos.

Este lunes los cementerios lucen un aspecto renovado por la decoración con flores nuevas y por la limpieza de sus lápidas, labores que contribuyen a llenarlos de color y de vida. Las visitas dejan momentos de oración y de conversaciones que quedan en el pensamiento, y también propician reuniones familiares.

Este ha sido el caso de Jesús Cruz, quien ha señalado que todos los años acude a los cementerios de San Rafael y de La Salud junto a su familia. Con él, su madre, Ana Rodríguez, ha recordado que su hermana celebró su boda con Manuel de la Rubia en un jardín del cementerio. Él tenía una empresa de mármoles con la que instaló muchas de las lápidas que se pueden visitar en el camposanto, según ha rememorado. La madre de este marmolista, además, trabajaba en el cementerio como portera. Una historia de vinculación a este recinto que va más allá de los enterramientos.

A La Salud ha acudido, asimismo, María Regina Ruano, quien ha indicado que tienen familiares enterrados en este camposanto y en el de San Rafael, y que "a pesar de la lluvia no dejamos de venir. Siempre venimos a traer flores al panteón familiar. Es un día en que no hay persona que no recuerde a los suyos", ha asegurado.