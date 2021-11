Varios bancos del Distrito Sur de Córdoba se han teñido de rojo, pero no se trata de un color aleatorio ni de una deconstrucción de los asientos. Esta acción tiene un mensaje reivindicativo "en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas", según explica el significado de la campaña internacional Banco Rojo que nació en Italia y que ha viajado a Argentina y España, alcanzando las calles de Córdoba.

La Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur ha decidido ponerla en marcha para educar al barrio en la prevención de la violencia de género y concienciar sobre los buenos tratos a las mujeres. Para ello, el color rojo de los bancos va acompañado de frases con mensajes feministas como "Lo que no me hace bien, no me hace falta", "Si con tacón te ves más alta, con amor propio te verás inmensa" o "Quererse a sí misma es revolucionario", entre otras.

Han sido las mujeres de esta asociación las encargadas de poner color a los bancos y explicar el mensaje a la barriada. "El banco simboliza el lugar que ya no ocupa porque la progresión de la violencia in crescendo, que comienza de manera muy sutil verbal, psicológica o con micromachismo, pero que si no se detiene a tiempo, la etapa final, es el feminicidio. La idea es prevenir que avance y que se llegue a esa etapa final, es decir, que se detenga lo antes posible", así explican el significado de la campaña sus impulsores en España, encabezados por Malena Rubistein.

En la actualidad la campaña ha llegado a seis países con la instalación de 750 bancos que han involucrado a unas 2.500 personas en todo el mundo. "No es solo para recordar a las víctimas, sino para prevenir y que no se confunda el amor con la violencia. No es una campaña como idea, sino que pasa a la acción", matizan sus fundadores.

Otras asociaciones vecinales, colectivos sociales, mujeres a titulo personal e instituciones como el Ayuntamiento han colaborado en la campaña.