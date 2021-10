La situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación, no está teniendo un impacto en Córdoba, ya que el mandato del titular de la Audiencia Provincial, de libre designación, no ha caducado. Tampoco está influyendo en la actividad normal del Consejo, que esta semana ha revisado el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa de la Justicia, elaborado por el Gobierno central, tras lo cual ha emitido un informe favorable, según ha explicado Francisco Sánchez Zamorano.

«Yo no he visto el anteproyecto, pero sí el informe del CGPJ y es muy positivo». Si sale adelante, esta ley permitirá la implantación de los llamados tribunales de Instancia, que sustituirán la actual estructura unipersonal de los juzgados por una organización colegiada. Según el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, «el sistema actual no se sostiene, es necesario agrupar a los jueces, reducir el número de partidos y optimizar los recursos humanos que tenemos».

El nuevo organigrama deberá ir acompañado de la creación de la oficina judicial, que permitirá «mayor movilidad de los funcionarios entre juzgados de la misma especialidad agrupados en una macrooficina». Bajo ese paraguas, «se notará menos la baja de un funcionario o el traslado de un juez, lo que racionalizará más el trabajo», afirma el presidente de la Audiencia, «lo de ahora son pequeños reinos de Taifas con un juez y compartimentos estancos que no tienen sentido».