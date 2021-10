El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha afirmado que no se cree el anuncio realizado por el responsable de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, sobre las próximas inversiones a realizar en la ciudad. "Después de dos años y medio de gobierno, y tras reivindicar en el anterior mandato hasta la saciedad estos proyectos, el gobierno de PP y Cs no debería siquiera atreverse a anunciarlos de nuevo", ha afirmado el concejal José Antonio Romero.

El PSOE le ha recordado al alcalde, José María Bellido, que el curso presupuestario está a punto de finalizar y no ha llevado a cabo "prácticamente ninguna de las inversiones contempladas en los presupuestos". Esto significa, han añadido, que ha incumplido el acuerdo de presupuestos alcanzado con los socialistas.

"Les pedimos que dejen de engañar ya a la ciudadanía y a la oposición. Van a repetir los mismos proyectos que no han ejecutado. Ya está bien de copia y pega. Que se retiren del Ayuntamiento porque lo están llevando a la parálisis", ha insistido Romero.

Inversiones sin ejecutar

En la lista de inversiones que "se anuncian una y otra vez, pero nunca se llevan a cabo", según el PSOE, están las actuaciones en los parques del Canal y el de Levante, el nuevo acceso a la autovía desde el polígono industrial Las Quemadas, el antiguo convento de Regina o la segunda fase de la carretera de Trassierra.

También la construcción de una sala museística en Caballerizas Reales, el aparcamiento para la zona de El Naranjo-Mirabueno o la remodelación de la calle de Santos Mártires.

Romero ha añadido que "sabemos que tampoco van a hacer nada con las anunciadas cocheras para la zona de Huerta de Santa Isabel o la esperada plaza en los Olivos Borrachos".

"Dinero perdido"

Por todo esto, el grupo socialista ha exigido al presidente de la Gerencia de Urbanismo que "deje de anunciar proyectos y obras que sabe que no se van a llevar a cabo" y responsabiliza también al alcalde: "José María Bellido sigue escondido y sin dar explicaciones de por qué la ciudad no avanza y los proyectos siguen estancados. Llevan dos años y medio perdidos en este Consistorio y lo peor es que no hay esperanza de que haya mejoría", ha concluido el edil socialista..