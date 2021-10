El alcalde de Córdoba, José María Bellido, fue el primer ponente del Foro de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) organizado este miércoles por Diario CÓRDOBA en el Palacio de Congresos, al que acudieron autoridades y representantes del mundo político, empresarial, universitario y militar y en el que no dudó en afirmar la BLET supone «la oportunidad de escribir la Córdoba del futuro». El alcalde recordó que este jueves se firma con Unicaja la recepción de los 25 millones de euros que «irán directamente a la cuenta del Ministerio de Defensa», y pidió «la colaboración de todos, porque es una tarea que nos va a llevar décadas, por lo que requiere unidad y responsabilidad».

«Tenemos ante nosotros un reto formidable, tenemos en nuestras manos la Córdoba del futuro», declaró el alcalde, que avisó de que «esa Córdoba requiere del empuje de todos. Requiere de la colaboración público-privada para aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten durante los próximos años, las próximas décadas» para la ciudad.

«No miento si les digo que estamos ante el proyecto más importante de este mandato y el próximo», aseveró Bellido, que calificó como «un reto ilusionante» la llegada de la instalación militar, «por el que voy a dejarme la piel, si los cordobeses me lo permiten, para que en el futuro, dentro de unos años, se recuerde este momento y esta iniciativa como el punto de partida de esa Córdoba de oportunidades que entre todos vamos a hacer realidad».

El alcalde confesó que «si hay un día que no se va a olvidar en mi paso por la alcaldía fue cuando recibí la llamada de la secretaria de Estado de Defensa, todavía me emociono, en la que me decía ‘esto va para Córdoba’, ese día es inolvidable», porque «tras un rato de celebración con los compañeros, tengo que confesarles que lloré durante un rato, de alegría y de emoción». José María Bellido se mostró convencido de que la ciudad está ante «la oportunidad de escribir la Córdoba del futuro».

Una 'smart city' en La Rinconada

Durante su conferencia, el alcalde expuso que la BLET se convertirá en una ‘smart city’ cuya inversión rondará los 350 millones de euros y con un plazo de construcción de cinco años. Bellido destacó que 1.100 integrantes del personal de la instalación militar serán civiles, vía oferta pública de empleo (OPE), por lo que su construcción e implantación «supondrá un extraordinario impulso económico y social», remarcando que contribuirá a «la creación de puestos de trabajo directos de alto nivel de cualificación». Por ello, el alcalde de Córdoba quiso remarcar la BLET como «motor tecnológico, de creación de empleo y de investigación, desarrollo e innovación» para la provincia y el conjunto de Andalucía.

En el repaso de Bellido al camino recorrido hasta lograr que la BLET se implantara en Córdoba, aseguró que para él era «una obligación para pelear, porque en El Higuerón se encuentra uno de los centros logísticos que dejarán de estar operativos cuando se culmine la BLET». El alcalde recordó el contacto con Defensa solicitando información, porque «queríamos conocer los intereses del Ejército de Tierra y cómo podíamos ayudarles a implantar la Base Logística». También contacto la Alcaldía, recordó Bellido «con una institución fundamental, que nos avisó de que podíamos pelear por el proyecto, la Universidad de Córdoba (UCO)», que se convirtió en «socio imprescindible» para elaborar el dossier de la candidatura presentada al Ministerio de Defensa.

También quiso destacar Bellido el papel de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y su presidente, Salvador Fuentes, «que en tiempo récord trabajó para ofrecer dos suelos para el proyecto: en El Higuerón o en el Polígono de La Rinconada», siendo este último el elegido por Defensa, porque «da oportunidades de tratarlo como un lienzo en blanco para el desarrollo de un nuevo espacio de desarrollo industrial» y además, «por el desarrollo urbanístico actual de esos terrenos y la posibilidad de ser adquiridos sin necesidad de iniciar procedimiento expropiatorio alguno».

El alcalde no quiso olvidarse del «apoyo de organizaciones empresariales y económicas que forjó durante la elaboración de la candidatura la teniente de alcalde de Reactivación Económica, Blanca Torrent» y del respaldo de «sectores importantes desde un punto de vista estratégico como los puertos andaluces, entre ellos, el de Algeciras, fundamentales para la estrategia logística».

La candidatura presentada y que obtuvo el logro de la instalación de la BLET fue «el resultado del esfuerzo, del diálogo, del consenso y de algo fundamental: la firme convicción de creer en las posibilidades de esta tierra», se felicitó Bellido, que remarcó que «creímos en Córdoba, sumamos esfuerzos y obtuvimos el apoyo de Defensa».

Preparar el Polígono de La Rinconada

Ahora, el reto es entregar a Defensa lo más pronto posible los terrenos sobre los que irá ubicada la instalación. Para ello, Bellido avisó de que «el Proyecto de remodelación del enlace con la Autovía A-4 (E-5), enmarcado en las conexiones exteriores» al Polígono de La Rinconada «está aprobado», al igual que el Proyecto de Urbanización del Parque. «Ambos proyectos habrán de ser modificados, respectivamente en adecuación a la nueva propuesta de ordenación interior del sector y para atender a las necesidades funcionales de la Base Logística», informó el alcalde.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la GMU de Córdoba han suscrito adendas para facilitar la viabilidad y buen fin del proyecto de la BLET en el Parque Industrial La Rinconada. «Por tanto, se procederá a la modificación del Plan Parcial y se redactará y aprobará el proyecto de reparcelación», explicó el alcalde, que anticipó que «deberá tener en cuenta la instalación en el Parque Industrial de la Base Logística del Ejército de Tierra en una parcela de unas 85 hectáreas aproximadamente». Asimismo, Bellido quiso «agradecer públicamente la disposición de las familias propietarias» de las distintas parcelas en La Rinconada «para que el proyecto llegue a su fin».

Autovía y ferrocarril

«El polígono contará con conexión directa con la N-IV y tiene próxima la línea de ferrocarril de ancho nacional Madrid-Cádiz, fundamental en el desarrollo del ramal central, clave para el impulso de Córdoba y de la base como nodo logístico», detalló Bellido, que avanzó asimismo que «ya se contemplan fondos en los Presupuestos Generales del Estado y mi opinión es que se va a acelerar» dicha infraestructura, debido a que «es un proyecto estratégico para la defensa nacional y se va a necesitar de una conexión rápida con todos los puntos de España», lo que redundará en beneficio de Andalucía y de Córdoba, que se convertirá «en un referente como nodo logístico, más allá de su relevancia militar» con la nueva BLET.

Mirando también al futuro, el alcalde remarco la presencia de Córdoba en la Feindef -Feria de la Industria de la Defensa- en Madrid, los próximos 3 a 5 de noviembre, en un stand compartido con la Diputación, y al que asistirán «unas 100 empresas cordobesas de la mano» de los responsables políticos para dar a conocer no solo la ciudad, sino también la capacidad empresarial de la misma a los representantes de Defensa. En la Feria también tendrá su propio stand la Universidad de Córdoba.

También informó Bellido de que «tres empresas» ya han contactado con el Ayuntamiento para instalarse en la ciudad a raíz del anuncio de que la Base Logística irá instalada en La Rinconada. «La primera que llamó es una empresa del sector aeronáutico, de drones. En el dosier de la candidatura iba incluida La Carlota, por lo que nos pusimos en contacto con la Diputación y están trabajando conjuntamente» para que dicha empresa termine instalada en la provincia, aunque también con una relación directa con el aeropuerto, «una infraestructura infrautilizada, que ahora tiene una oportunidad con la llegada de la BLET», avisó. «Será un goteo constante de empresas si hacemos las cosas bien» confió Bellido, ya que el de la BLET «es un proyecto tractor innegable».

Finalmente, el alcalde de Córdoba anunció que «los trabajos de modificación del PGOU se iniciarán de inmediato. La GMU ya está trabajando y ahora lo que vamos a hacer es actualizar la junta de compensación para ponerla en marcha, contratar profesionales y llevar a buen puerto la innovación del plan» y dio una fecha, «aunque siempre es comprometido darlas en estos casos», explicó. La innovación del PGOU estará culminada en la primavera del 2022.