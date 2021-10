Falta poco para el mediodía y a las puertas del Zoo de Córdoba tres familias hacen cola para acceder al recinto. La mañana acompaña, el clima es perfecto, el sol ya no molesta y hay espacio para que los niños puedan disfrutar, mientras los padres, abuelos o acompañantes pasean tranquilamente (más o menos). Sin embargo, la impaciencia de los menores por acceder se hace patente hasta el punto de que varios de ellos son recriminados, “hasta que no paguemos no podemos entrar”. Después vuelve la impaciencia y, a veces el enfado, al ver que el animal que iban buscando con entusiasmo retoza tranquilo al sol sin prestar la más mínima atención a las visitas.

Este festivo que han disfrutado los cordobeses, que ha hecho que los menores tengan que permanecer en casa, ha sido la excusa perfecta para que muchas familias hayan optado por salir al aire libre sin abandonar la ciudad y el zoo se convierte en una excelente propuesta. Sin embargo, según explicaban los empleados, no ha sido este el día que más concurrencia ha tenido el recinto, “porque al ser fiesta solo en Córdoba capital no es lo mismo, porque aquí viene también mucha gente de los pueblos y hoy en la provincia no es festivo”. Los días de mayor afluencia de este mes han sido este pasado sábado, día 23, y, sobre todo, “el día del Pilar, que la cola llegaba hasta el solar del aparcamiento”.

Aun así, la afluencia no falta y la chavalería va y viene de las jaulas de las aves exóticas a los recintos del león o las jirafas, sin dejar un momento de llamar la atención de los mayores, unos para que les suban a hombros para ver mejor al mono que salta de rama en rama y otros para que le acompañe junto al leopardo que no deja de dar paseos en su habitáculo.

El Zoo de Córdoba, un sitio "ideal para echar un día distinto"

Justo al entrar, a la derecha, Mari Carmen, que ha tenido el valor de venir acompañada de cinco niños, con el importante refuerzo de los abuelos, espera para ver si un cuidador consigue que un loro diga alguna palabra, y lo logra ante la satisfacción de la menuda concurrencia. Mari Carmen explica que como se han encontrado con este día festivo, “hemos pensado traer a los niños aquí, que les gusta mucho, hasta el punto de que uno de ellos viene semanalmente, y después irnos a comer”.

Muy cerca de ellos, José Manuel e Isabel atienden las preguntas de sus dos hijos (de 2 y 6 años) que se muestran inquietos al ver a los loros e impacientes por llegar pronto a las jirafas. Los progenitores explican que la opción del zoo es “ideal para echar un día distinto”.

Erick y Gisela, de 10 y 7 años, respectivamente, ha vuelto al zoo después de un largo periodo. “Aunque les gusta mucho, durante la pandemia no hemos podido venir”, mientras la madre, Inma, da estos detalles, los menores intentan captar la atención de los burritos enanos para que su padre, Javier, les haga una foto.

Por su parte, Araceli Alcaide ha decidido usar el día libre que le han dado en su trabajo para pasear con su hija, Sara Rivera, por el zoológico, “porque, como a todos los niños, le encantan los animales”. La menor mantiene la mirada fija en el oso, al que nada parece alterar su placentera mañana, pues aparenta coincidir en pensamientos con sus admiradoras, que explican que han ido al parque zoológico “para disfrutar del día”.

Las familias han aprovechado que este lunes no hay colegio

También andaban bien acompañadas María Dolores y Rosa María Roldán, que intentaban poner orden a los cinco chiquillos que completan el grupo. Habrán pensado que son muchos para tenerlos metidos en casa, así que “hemos aprovechado que hoy no tienen colegio y nos hemos venido aquí”. Es un paseo frecuente para este grupo, pues señalan que “solemos venir dos o tres veces al año”.

La ventaja que tuvo la visita al zoo de este lunes es que aunque concurrido, no había una multitud, con lo que el paseo y la contemplación de los animales se podía hacer de una manera más tranquila, como la vida que parecen llevar el león, el tigre o las jirafas, que cobraron caras sus salidas, porque preferían descansar al sol o a la sombra, según el caso, para disfrutar también ellos, a su manera, de este lunes festivo que ha vivido Córdoba.