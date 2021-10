Quedan pocas semanas para que arranque la época con más consumo del año. Ahora, además, coincide con una pandemia del coronavirus en horas bajas que pilla con ganas de salir a la calle y de gastar porque se ha ahorrado durante los peores meses. La recuperación que se intuía en diversos sectores, eso sí, puede frenarse debido a una que muy posible escasez de suministros que deriva de varios factores. Por un lado hay escasez de materias primas, prácticamente de todas, desde el vidrio hasta la madera, pero incluso también de productos básicos de alimentación. Por otro lado está el encarecimiento de los costes del transporte que no hace si no ahondar en un mayor desembolso por parte de las empresas que ya acusan la subida de la luz. Y todo ello, además, a las puertas de esa temporada alta de consumo que vendrá primero con el Black Friday (el día que inaugura las compras navideñas con productos rebajados) y posteriormente con la propia Navidad y todos los gastos que estos días conllevan.

Si hay un sector puntero en esta época ese es, sin duda, el de los juguetes. El presidente de la Asociación de Jugueteros de España, José Antonio Pastor, reconoce que el sector está acusando esa falta de materia primas y la subida de los carburantes. Pastor habla directamente de un "problema logístico" que viene de la mano de una subida "histórica" de los costes y de la falta de fletes marítimos desde Asia. Sobre ese encarecimiento y falta de material, explica que afecta a todo, desde el plástico, hasta el vidrio, el metal o los polímeros. Nombra también la falta de microchips electrónicos indispensables para poner en marcha móviles o videoconsolas (productos que se encuentran entre los más vendidos en esta época).

A pesar de ello, Pastor considera que "el cliente no tiene que notar un desabastecimiento" en tienda, donde seguirá habiendo juguetes en los lineales. Sí podrá ser complicado encontrar el juguete de moda, algo que suele ocurrir todos los años, pero que este año se agudizará. La clave, aconseja el presidente de los juguetes, hacer las compras con tiempo.

Sin embargo, aunque el cliente no llegue a notar del todo el problema, el sector sí que lo hará. Pastor apunta que el factor competencia siempre supone "tirar de los precios hacia abajo" lo que reducirá el margen de ganancias de estos negocios que, recuerda, concentran el 70% de toda su facturación en esta época.

Supermercados

Para evitar desabastecimiento en las fechas claves muchas empresas han optado por adelantar los macropedidos navideños. Es lo que ha hecho Deza, que asegura que el cliente no notará ni desabastecimiento ni subida de precios cuando lleguen estas fechas. Sí podría notarse en determinados productos, los británicos, debido a la situación derivada del Brexit. Esto ya ha provocado, a modo de curiosidad, que algunas de las ginebras más consumidas en España como Beefeater o Seagram sean difíciles de encontrar. Desde Deza explican que, en cualquier caso, la oferta es amplia y podría escogerse cualquier otra marca (tienen 50 tipos de ginebra). Es más, desde el departamento de Líquidos de esta empresa han realizado el pedido de Navidad entre agosto y septiembre con el objetivo, precisamente, de que no haya desabastecimiento. En febrero se pidió, por parte del área de Bazar, todo lo relativo a la decoración navideña, por lo que ya no les afectará una más que posible subida de los precios en este sentido. "La Navidad está en los almacenes y no se va a tocar", aseguran desde Deza.

Mientras, desde Supermercados Piedra apuntan que ya se están dando retrasos en algunas entregas, así como cierta falta temporal de otros productos. Desde la cadena explican que los fabricantes alegan imposibilidad de abastecer la demanda de envases, cajas de cartón o tapones, algo que se prevé se agravará durante las próximas semanas. "Estas circunstancias suelen desembocar en una consecuencia habitual que se genera cuando hay más demanda que oferta y que no es otra que la del encarecimiento en los precios de compra de los productos", reconocen desde Piedra.

Hostelería

Otro sector que acumula gran parte de sus ventas durante las navidades y que sí está notando ya la falta de suministros es el de la hostelería. El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, apunta que no solo están teniendo problemas con ciertas bebidas alcohólicas, sino que incluso están registrando dificultades para conseguir cerdo ibérico. "Es difícil de encontrar y además está más caro", apunta De la Torre, que recuerda que el cerdo ibérico es plato estrella en los menús de Navidad que suelen ofrecerse en comidas de empresa y encuentros familiares.

Además, el presidente de Hostecor explica que, normalmente, en el mes de octubre siempre se aplica un leve alza de los precios desde las cerveceras y las refresqueras y temen que este año ese incremento sea mucho más destacado.

Esto llevará, inevitablemente, a una subida de los precios para el cliente final, reconoce De la Torre, que vaticina «un invierno duro» para la hostelería. Además, cree que todos estos problemas supondrán un retraso en una recuperación tras un periodo muy duro. Esa recuperación total, que se preveía podría tardar tres o cuatro años, ahora se alargará mucho más, advierte el presidente de Hostecor.

CECO recomienda planificación a cualquier nivel

El presidente de la Comisión de Logística, Transporte e Infraestructuras de CECO, José María García, apunta que en la planificación estará la clave para sobrellevar todos los problemas logísticos y de suministros que puedan darse durante las navidades. Una planificación, entiende, que debe darse desde las empresas hasta las familias. García explica que la falta de materiales para las empresas provocará "tensión" en los próximos meses y supondrá que haya artículos, como los juguetes, que puedan llegar a faltar. Sobre si esto ocurrirá con productos de alimentación, entiende que el mayor problema vendrá de aquellos procedentes de Gran Bretaña, donde el bloqueo ya es evidente.

Otro de los problemas actuales es la falta de contenedores de mercancías y también de barcos que los transporte. García detalla que esa carencia viene directamente motivada por el covid. El retraso que se produce en los puertos (sobre todo en los grandes, como los de EEUU o Asia) tiene que ver con las medidas anticovid que se aplican, lo que provoca que se frene la salida de contenedores que no están disponibles para el transporte.