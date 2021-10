Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este jueves en el hospital Reina Sofía para reclamar que se mantengan todos los contratos de refuerzos covid que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizó y cuyo periodo de vigencia termina el 31 de octubre, con el objetivo de que pueda mantenerse una asistencia sanitaria de calidad y recuperar prestaciones que tuvieron que dejar de llevarse a cabo como consecuencia de la pandemia.

El delegado sindical en el Reina Sofía de CC00, José Antonio López, ha indicado que "la situación en la que nos encontramos es de recorte absoluto. Han bajado los casos de covid y la pandemia, pero se habían recortado muchas prestaciones en el servicio sanitario y se habían dejado de hacer programas de prevención (citologías, cáncer de mama, cáncer de próstata) y todo ese trabajo hay que recuperarlo lo antes posible. En el caso concreto del diagnóstico del cáncer lo importante es la rapidez. Si, por ejemplo, no hay anatomatopólogos que hagan las biopsias rápido no sirve de nada. Por eso, hay que exigir que se retomen programas que se dejaron paralizados, no estar bajo mínimos. y para ello reivindicamos que se vuelva a contratar a todo el personal sanitario".

Por su parte, la responsable de Sanidad de CSIF en Córdoba, María Maestre, ha manifestado que "iniciamos este jueves concentraciones y seguiremos con las mismas los días 28 de octubre y 4 de noviembre para expresar que estamos en contra de que se dejan fuera a 8.000 trabajadores de la renovación de refuerzos covid. A Córdoba, de cerca de 1.700 contratos, se prevé dejar en el paro a 700 trabajadores de los hospitales". Según Maestre, "después de una pandemia que ha dejado en evidencia las deficiencias de personal que había en la sanidad, necesitamos que los profesionales sanitarios no se tengan que ir fuera a trabajar, que se les dé confianza, que no se tengan que ir a donde se les ofrece lo que aquí no se les da, para que podamos tener la mejor sanidad, más personal y más estabilidad".

También ha intervenido en la concentración, la delegada de UGT en el Reina Sofía, Eugenia Urbano, que ha resaltado que "lamentamos que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, haya decidido afilar la tijera y recortar profesionales, sin tener en cuenta que el personal del SAS es el mayor tesoro que tiene este servicio". "Le recordamos al consejero que el primer enfermo de covid que fue atendido en marzo de 2020 todavía requiere ser asistido en el hospital por profesionales. Sin embargo, Salud aplica la tijera, por lo que le exigimos al consejero que esté a la altura de lo que han estado ellos y no que, después de demostrar que han dado lo mejor que tenían, les dan la patada".

La representante de UGT ha expuesto que "de 856 profesionales en el Reina Sofía no sabemos a cuántos van a renovar, pueden ser unos 300 y algo". Además, Urbano ha interpelado de nuevo al consejero para insistirle que, "aunque la pandemia haya bajado, esto no ha acabado todavía. Que los profesionales, sobre todo enfermeras y médicos, que dieron su paso adelante, que dejaron sus servicios de salud y se vinieron a trabajar en Andalucía en la crisis sanitaria no se vean en la necesidad de volver a salir de Andalucía y de tener que buscar empleo fuera porque aquí no se les está ofertando nada. Ya está bien de recortar".

Posición de la Junta

Como se ha venido informando, la Junta de Andalucía ha anunciado esta semana que conservará el 60% de los contratos de refuerzo covid, a unos 12.000, de algo más de 20.000 que fueron contratados, de los cuales asegura que mantendrá al 100% de los médicos y al 66% de los enfermeros, además de anunciar que ofertará a partir del 1 de noviembre 10.073 contratos de interinidad. El Gobierno andaluz ha replicado a los sindicatos sanitarios que "el Gobierno central ha retirado a la Junta de Andalucía la partida covid por la que se pudo contratar a este personal con las ayudas del Estado".