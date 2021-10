El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado 14 enmiendas al expediente de ordenanzas fiscales que el gobierno local tiene previsto acordar mañana en el pleno con el apoyo exclusivo de Vox. IU hace esta propuesta a pesar de que no ha existido finalmente negociación por parte del gobierno municipal con los grupos de la oposición, porque según ha asegurado hoy Amparo Pernichi "cuando PP y Cs cuentan con la ultraderecha se olvidan de todos los demás". Y presentan enmiendas a pesar de que IU considera que estas ordenanzas "no garantizan bajo ningún concepto los servicios públicos de esta ciudad ni se traducen en lo que necesita Córdoba tras la pandemia". "Creemos que este proyecto de ordenanzas fiscales no vienen a sacar a la ciudad de las circunstancias sociales, económicas y humanitarias, mientras bajan los ingresos, el Ayuntamiento sigue pidiendo dinero al Gobierno Central", ha denunciado.

La viceportavoz de IU en el Consistorio, Amparo Pernichi, que ha lamentado que aún hoy siga sin estar el informe del Consejo Social y ha defendido el concepto de progresividad fiscal en los impuestos y tasas para 2022, algo que a su juicio no se respeta con la bajada fiscal propuesta por Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda. "En IU creemos que debe pagar más el que más tiene para sostener los servicios públicos", sobre todo en momentos muy complicados para la ciudad, con un aumento de las cifras de desempleo y con el cierre de negocios. "Estamos hablando de una situación humanitaria", ha afirmado.

En este sentido, IU no entiende por ejemplo que tenga que bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica un 2,5%, porque va a repercutir en terrenos que no revisan su catastro desde los años 80, por "lo que ya están suficientemente bonificados" considera Pernichi. Y ha recordado que a los que afectará "no son la mayoría de personas de esta ciudad, esto significa una tremenda declaración política".

Para IU, las ordenanzas del PP, Cs y Vox rebajan impuestos a los que más tienen y carecen de límites, como es el caso del impuesto de plusvalía por mortis causa (herencias), que se bonificará al 95%. "Se bonifica también en casas con valor catastral de hasta 2 millones de euros, no nos parece que eso tenga que ver con los principios constitucionales", comenta Pernichi. Por otro lado, desde IU critican la ausencia de un principio medioambiental en el impuesto de vehículos (tracción mecánica) porque "siguen rebajando el impuesto a los turismos que circulan por la ciudad, que son los que más impactan en la contaminación. Es fundamental que empecemos a entender que el coche mata", ha indicado Amparo Pernichi.

Por último, este grupo municipal considera "una declaración de intenciones" eliminar la tarifa de visita a los jardines del Alcázar, al entender que es una privatización manifiesta dejar la caja de lo que se recaude en manos privadas.