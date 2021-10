Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba pedirán en el pleno de octubre, que se celebrará el 21 de octubre, la comparecencia de la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), en la propia sesión plenaria. Los portavoces de IU y Podemos Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, han explicado que piden esta comparecencia para que Albás explique su gestión al frente de la Delegación de Turismo y del Instituto de Turismo, que ha sido “un autentico esperpento de gestión” desde el inicio del mandato.

Ambos concejales han argumentado la petición de esta comparecencia para que la delegada de Turismo explique cuál es el futuro de su delegación, cuál es su línea estratégica política, hacia donde va Córdoba en lo que tiene que ver en la gestión turística. Pedro García ha lamentado la inacción del Ayuntamiento de Córdoba en esta materia, mientras que la Diputación marcha a París para promocionar la provincia en Francia. Asimismo, para IU es tremendamente preocupante la parte burocrática o administrativa de la gestión de Cs, porque no ha habido una sola actividad de la que no hayan tenido que pedir información. “Yo llevo muchos años en el Ayuntamiento y nunca he visto nada parecido de lo que está siendo esta gestión, por eso solicitamos que expliqué qué está haciendo”, ha dicho.

Cristina Pedrajas, por su parte, ha hablado de “oscurantismo por no decir desastre” del trabajo de Isabel Albás y ha citado algunos eventos que han sido polémicos en este mandato, como la presencia de la capital en Fitur en 2021, el evento Kitchen o un video promocional de Juana Martín que costó 50.000 euros, “un desfile que nunca se produjo”, ha lamentado la edil de Podemos. También ha recordado la inexistencia de un plan de acción del Imtur y ha criticado “las externalizaciones y las adjudicaciones a dedo de contratos”. Por último, ha denunciado la situación de la plantilla del Imtur, “que sufre precariedad laboral y falta de medios”.